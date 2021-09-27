Шмыкова с возлюбленным и Бондарчук с женой: голосуйте за самую страстную пару
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Фото: архив пресс-службы
Бурный роман в жизни – отличный повод вместе выйти в свет и произвести фурор на красной дорожке, и некоторые звезды еще раз доказали это на прошедшем фестивале «Кинотавр».
Варвара Шмыкова и ее возлюбленный, диджей Даниил Радлов, продемонстрировали, что парные образы – это очень стильно. Их наряды сочетались не только по цвету, но и по стилю. Чаще всего актриса экспериментировала с кедами и деталями в стиле спортшик, однако появлялась и на шпильках в очаровательных мини. На закрытии Варвара появилась в белом платье в пол.
А Радлов прекрасно поддерживал образы возлюбленной своими нарядами и страстно смотрел на Варвару.
Фото: архив пресс-службы
Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые не так давно стали родителями, выбирали более классические образы. Бондарчук традиционно появлялся в элегантных костюмах, а Паулина – на шпильках и в утонченных костюмах. А для закрытия фестиваля актриса выбрала роскошное черное платье-макси с открытыми плечами и дерзким разрезом от бедра.
Однако внимание привлекли их нежные взгляды, которые бросали друг на друга – в их паре явно царит настоящая гармония.
Фото: архив пресс-службы
А какая пара больше понравилась вам?
Фото: архив пресс-службы