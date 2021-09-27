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Шмыкова с возлюбленным и Бондарчук с женой: голосуйте за самую страстную пару

Любовь в этих парах так сильна, что ее видно невооруженным глазом – даже на красных дорожках. Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, и Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой привлекли внимание на фестивале «Кинотавр» не только шикарными нарядами.
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: архив пресс-службы

Бурный роман в жизни – отличный повод вместе выйти в свет и произвести фурор на красной дорожке, и некоторые звезды еще раз доказали это на прошедшем фестивале «Кинотавр».

Варвара Шмыкова и ее возлюбленный, диджей Даниил Радлов, продемонстрировали, что парные образы – это очень стильно. Их наряды сочетались не только по цвету, но и по стилю. Чаще всего актриса экспериментировала с кедами и деталями в стиле спортшик, однако появлялась и на шпильках в очаровательных мини. На закрытии Варвара появилась в белом платье в пол.

А Радлов прекрасно поддерживал образы возлюбленной своими нарядами и страстно смотрел на Варвару.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Фото: архив пресс-службы

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, которые не так давно стали родителями, выбирали более классические образы. Бондарчук традиционно появлялся в элегантных костюмах, а Паулина – на шпильках и в утонченных костюмах. А для закрытия фестиваля актриса выбрала роскошное черное платье-макси с открытыми плечами и дерзким разрезом от бедра.

Однако внимание привлекли их нежные взгляды, которые бросали друг на друга – в их паре явно царит настоящая гармония.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: архив пресс-службы

А какая пара больше понравилась вам?

Фото: архив пресс-службы