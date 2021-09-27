Шмыкова с возлюбленным и Бондарчук с женой: голосуйте за самую страстную пару

Бурный роман в жизни – отличный повод вместе выйти в свет и произвести фурор на красной дорожке, и некоторые звезды еще раз доказали это на прошедшем фестивале «Кинотавр».

Варвара Шмыкова и ее возлюбленный, диджей Даниил Радлов, продемонстрировали, что парные образы – это очень стильно. Их наряды сочетались не только по цвету, но и по стилю. Чаще всего актриса экспериментировала с кедами и деталями в стиле спортшик, однако появлялась и на шпильках в очаровательных мини. На закрытии Варвара появилась в белом платье в пол.

А Радлов прекрасно поддерживал образы возлюбленной своими нарядами и страстно смотрел на Варвару.