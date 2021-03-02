Школьница из Екатеринбурга дебютировала на показе D&G в Милане

Школьница из Екатеринбурга удалось сделать важный шаг в карьере и принять участие в показе Dolce&Gabbana.

Александра Семенова, несмотря на пандемию коронавируса, смогла получить рабочую визу и улететь в Италию, чтобы принять участие в Неделе моды в Милане, FW 21/22. Об этом пишет агентство новостей «Моменты».

Шоу прошло без зрителей в рамках противоэпидемических мер безопасности, гости присутствовали на мероприятии дистанционно. По словам Александры, «на шоу не было той энергии, за которую обычно любят показы».

Открытых кастингов для показов не проводилось – Доменико Дольче оценил ее внешность и пригласил на участие в дефиле. Перед тем, как попасть на встречу с Дольче, девушку пригласили в офис для личной беседы после просмотра портфолио.

У самого Дольче остались исключительно положительные впечатления от работы россиянки на подиуме.

Сейчас Александра продолжает активно работать над своей карьерой – юная модель осталась в Милане и участвует в модных съёмках. Возвращаться в Россию девушка пока не планирует.