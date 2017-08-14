Певица Маргарита Суханкина поделилась тонкостями воспитания «звездных детей»

Почти все «звездные дети» щеголяют на публике, в школе, на фотографиях в брендовых вещах. Мама юного модника Гнома Гномыча, в миру — Саши Плющенко, предпочитает окружать мальчика логотипами Louis Vuitton и Chanel. Николай Басков частенько дарит детям друзей вещи из новых коллекций детской линейки Dolce & Gabbana. Приемные дети Маргариты Суханкиной, с точки зрения «статусности», проигрывают «коллегам»: они носят недорогие джинсы в быту и обычную форму — в школе. «Обо мне вполне можно сказать: "Звездная мама". Я популярная певица, часто появляюсь на телеэкранах. Безусловно, я всегда должна отлично выглядеть, следить за собой, быть модной и хорошо одеваться. Моя Леруська, конечно же, берет с меня пример — она маленькая модница. И, если честно, я ей в этом всячески потворствую», — признлась Суханкина в своей колонке на сайте «Летидор».

Публикация от Маргарита Суханкина (@margarita.sukhankina) Сен 21 2017 в 4:36 PDT

«Я не сторонница покупки брендовой одежды элитного класса для маленьких детей. Во-первых, дети толком не понимают, чем, по сути, отличается Christian Dior от H&M. Детям важны удобство и красота, а не бренд. Следовательно, зачем переплачивать? Дети пачкаются во время прогулок, да и очень быстро растут. Зачем покупать заведомо дорогие вещи, а потом переживать по поводу пятен и дырок?», — рассуждает певица. «Одни родители могут позволить своим детям Armani, другие – нет. Мои дети гуляют и учатся в школе с ребятами, у которых нет Armani — можно купить и более дешевые джинсы и чувствовать себя при этом тоже неплохо. Сегодня нет проблемы в том, чтобы найти хорошую, качественную, недорогую детскую одежду в известных магазинах масс-маркета. Зачем тратить большие деньги на модные бренды, когда ребенку удобнее бегать и прыгать в совершенно обычной одежде, которую может себе позволить большинство родителей. По этой же причине я выступаю за школьную форму», — привела Суханкина еще один довод.

Публикация от Маргарита Суханкина (@margarita.sukhankina) Авг 14 2017 в 4:30 PDT