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Ширвиндт прокомментировал свой уход из Театра сатиры

Накануне стало известно, что 87-летний народный артист России Александр Ширвиндт сообщил о своем уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры. Актер сам написал заявление в Департамент культуры с просьбой об отставке по состоянию здоровья. На что директор театра Мамед Агаев ответил категорично — никакой официальной информации от Департамента об увольнении Ширвиндта не поступало.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Ширвиндт

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сам актер, который находится сейчас на больничном, прокомментировал ситуацию «КП»: «Я сам не очень понимаю ситуацию. Пока никакой конкретики нет, кроме того, что я подал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы».

Михаил и Александр Ширвиндты ужинают

«Сейчас я на больничном. Разные постковидные проблемы со здоровьем. Они обещают что-то решить. Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают», — добавил Александр.

На вопрос, почему директор театра не подтверждает отставку, актер отмечает, что официального приказа о его уходе еще нет.

Ширвиндт также отрицает, что причиной его ухода стали разногласия с руководством: «Я эту "новость" читал. Все это гадость и неправда. Никакого конфликта нет».

Фото и видео: Global Look Press