Ширвиндт прокомментировал свой уход из Театра сатиры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Сам актер, который находится сейчас на больничном, прокомментировал ситуацию «КП»: «Я сам не очень понимаю ситуацию. Пока никакой конкретики нет, кроме того, что я подал заявление об уходе в Департамент культуры Москвы».
«Сейчас я на больничном. Разные постковидные проблемы со здоровьем. Они обещают что-то решить. Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают», — добавил Александр.
На вопрос, почему директор театра не подтверждает отставку, актер отмечает, что официального приказа о его уходе еще нет.
Ширвиндт также отрицает, что причиной его ухода стали разногласия с руководством: «Я эту "новость" читал. Все это гадость и неправда. Никакого конфликта нет».
Фото и видео: Global Look Press