Ширвиндт прокомментировал свой уход из Театра сатиры

«Сейчас я на больничном. Разные постковидные проблемы со здоровьем. Они обещают что-то решить. Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что это не престолонаследие. У меня такого стопроцентного ученика, которого бы я мог порекомендовать, нет. Пусть они тоже что-то думают и сами решают», — добавил Александр.

На вопрос, почему директор театра не подтверждает отставку, актер отмечает, что официального приказа о его уходе еще нет.

Ширвиндт также отрицает, что причиной его ухода стали разногласия с руководством: «Я эту "новость" читал. Все это гадость и неправда. Никакого конфликта нет».