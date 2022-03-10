Шикарный вид из окон и много растений: пасынок Макеевой показал ванную актрисы

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в прошлом году. Этот брак стал четвертым по счету для актрисы. Роман приехал достраивать дачные домик на участке Анастасии и у них завязался роман.

Старший сын Романа Малькова Андрей почти год назад переехал из Словении в Москву и поселился в столичной квартире вместе с отцом и мачехой. Парень выложил в личном блоге фотографию из ванной комнаты. На снимке видно, что из окон открывается шикарный вид.