Шикарный вид из окон и много растений: пасынок Макеевой показал ванную актрисы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в прошлом году. Этот брак стал четвертым по счету для актрисы. Роман приехал достраивать дачные домик на участке Анастасии и у них завязался роман.
Старший сын Романа Малькова Андрей почти год назад переехал из Словении в Москву и поселился в столичной квартире вместе с отцом и мачехой. Парень выложил в личном блоге фотографию из ванной комнаты. На снимке видно, что из окон открывается шикарный вид.
Помимо панорамных окон, через которые льется яркий солнечный свет, на фото можно заметить много растений. Анастасия Макеева, по всей видимости, любит ухаживать за цветами. Актриса расставила по всему периметру ванной комнаты горшки с растениями разной высоты. Также помещение оборудовано джакузи внушительных размеров.
Фото: instagram/ m_a_l_k_o_v
Напомним, что бизнесмен ради Анастасии Макеевой оставил жену, родившую ему четверых детей. По словам Романа, это была любовь с первого взгляда. Сейчас в их семье царит полная идиллия.
Фото: Instagram