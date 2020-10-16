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«Шикарный обед»: Анфиса Чехова поразила поклонников роскошным образом в коже

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Анфиса Чехова на отдыхе

Фото: www.instagram.com/achekhova/

По словам телеведущей, так у нее проходит обеденный перерыв.

Анфиса Чехова поразила своих поклонников роскошным образом в кожаном платье. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. На фотографии Анфиса в эффектном платье лежит на кровати в номере в черных чулках.

«Вот так выглядит мой перерыв на обед», – подписала фотографию Анфиса.

Поклонники позавидовали Анфисе и заявили, что тоже не отказались бы от такого обеда. Особенно много в комментариях оказалось мужчин, которые посчитали телеведущую очень соблазнительной.

«Я бы так тоже пообедал», «Полностью согласен, так и должно быть, молодец, супер, умничка, просто красотулька», «Как я посмотрю, тут диету никто не соблюдает», «Ох как, ауууфффф, вот это красотка», «Был с тобой В Южном Взморье. Быстро уехала. Не успел сфотографироваться», «Красотка, мечта любого мужчины», – делают комплименты подписчики.

Анфиса Чехова ведет свой блог довольно активно и часто выкладывает фотографии с прогулок , отпуска, в перерывах между съемками, а также делится подробностями воспитания своего сына.

Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой

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