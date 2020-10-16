«Шикарный обед»: Анфиса Чехова поразила поклонников роскошным образом в коже

Анфиса Чехова поразила своих поклонников роскошным образом в кожаном платье. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. На фотографии Анфиса в эффектном платье лежит на кровати в номере в черных чулках.

«Вот так выглядит мой перерыв на обед», – подписала фотографию Анфиса.

Поклонники позавидовали Анфисе и заявили, что тоже не отказались бы от такого обеда. Особенно много в комментариях оказалось мужчин, которые посчитали телеведущую очень соблазнительной.