«Шикарный обед»: Анфиса Чехова поразила поклонников роскошным образом в коже
Фото: www.instagram.com/achekhova/
Анфиса Чехова поразила своих поклонников роскошным образом в кожаном платье. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды. На фотографии Анфиса в эффектном платье лежит на кровати в номере в черных чулках.
«Вот так выглядит мой перерыв на обед», – подписала фотографию Анфиса.
Поклонники позавидовали Анфисе и заявили, что тоже не отказались бы от такого обеда. Особенно много в комментариях оказалось мужчин, которые посчитали телеведущую очень соблазнительной.
«Я бы так тоже пообедал», «Полностью согласен, так и должно быть, молодец, супер, умничка, просто красотулька», «Как я посмотрю, тут диету никто не соблюдает», «Ох как, ауууфффф, вот это красотка», «Был с тобой В Южном Взморье. Быстро уехала. Не успел сфотографироваться», «Красотка, мечта любого мужчины», – делают комплименты подписчики.
Анфиса Чехова ведет свой блог довольно активно и часто выкладывает фотографии с прогулок , отпуска, в перерывах между съемками, а также делится подробностями воспитания своего сына.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой
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