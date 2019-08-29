Шикарные формы, подтянутое тело: 50-летняя Дженнифер Лопес показала фото в мини-бикини

В сентябре в прокат выходит фильм «Стриптизерши», в котором Дженнифер Лопес сыграла одну из главных ролей.
Певица и актриса опубликовала в Instagram фото – кадр из фильма. На снимке героиня Дженнифер – Рамона – выступает на сцене в стриптиз-клубе в мини-купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Наряд настолько микроскопичен, что прикрывает лишь самые пикантные места Лопес.
Фото: Instagram
«Самая лучшая фотография», «Я так жду этот фильм», «Моя самая большая любовь», «Все фильмы с Джей Ло – бомба», - пришли в восторг подписчики Дженнифер.
«Стриптизерши» - комедия, рассказывающая о группе красивых девушек, зарабатывающих большие деньги в элитном стрип-клубе. Клиенты заведения – воротилы с Уолл-Стрит. Но, когда наступает кризис, красивой жизни танцовщиц приходит конец. Девушки решают отомстить богатым мужчинам и оставит их без гроша.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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