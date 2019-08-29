Шикарные формы, подтянутое тело: 50-летняя Дженнифер Лопес показала фото в мини-бикини

Певица и актриса опубликовала в Instagram фото – кадр из фильма. На снимке героиня Дженнифер – Рамона – выступает на сцене в стриптиз-клубе в мини-купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Наряд настолько микроскопичен, что прикрывает лишь самые пикантные места Лопес.