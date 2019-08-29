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Шикарные формы, подтянутое тело: 50-летняя Дженнифер Лопес показала фото в мини-бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лопес в июле исполнилось 50 лет

Фото: Instagram

Актриса готовится к премьере фильма со своим участием.

В сентябре в прокат выходит фильм «Стриптизерши», в котором Дженнифер Лопес сыграла одну из главных ролей.

Дженнифер Лопес. Тизер фильма «Стриптизерши»

Певица и актриса опубликовала в Instagram фото – кадр из фильма. На снимке героиня Дженнифер – Рамона – выступает на сцене в стриптиз-клубе в мини-купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры. Наряд настолько микроскопичен, что прикрывает лишь самые пикантные места Лопес.

Кадр из фильма «Стриптизерши»

Фото: Instagram

«Самая лучшая фотография», «Я так жду этот фильм», «Моя самая большая любовь», «Все фильмы с Джей Ло – бомба», - пришли в восторг подписчики Дженнифер.

«Стриптизерши» - комедия, рассказывающая о группе красивых девушек, зарабатывающих большие деньги в элитном стрип-клубе. Клиенты заведения – воротилы с Уолл-Стрит. Но, когда наступает кризис, красивой жизни танцовщиц приходит конец. Девушки решают отомстить богатым мужчинам и оставит их без гроша.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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