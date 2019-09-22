«Шикарные формы!»: Наташа Королева в бикини показала, как занимается йогой

46-летняя Наташа Королева может похвастаться аппетитной фигурой. Певица очень любит йогу и даже на отдыхе не забывает о регулярных занятиях. Несколько часов назад Наташа опубликовала в Instagram видео, как выполняет асаны на лужайке отеля. «Йога-Time!!!», — лаконично подписала видео артистка.
«Натуля, Как сладко ты подтягиваешься! Придётся мне теперь в позу поющего оленя встать или в позу мартовского бенгальского тигра», — написала Анита Цой.
«Возбудила😘❤️👏😂💐», — заявила Лолита Милявская.
«Превосходно выглядите, в отличной форме», «Расскажи, пожалуйста, свои секреты красоты? Какая у тебя диета? Что ты кушаешь, а что нет? Помоги женщинам, которые тоже хотят иметь такую фигуру!», «Молодчина. Всем бы такую фигуру», «Эх, шоб я так выглядела в 45. Самая обаятельная и привлекательная», «Настоящая!!! Без всякой пластики!!!! Красавица!!! Лучшая❤️❤️❤️», – восхищаются фолловеры.
Больше о Наташе Королевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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