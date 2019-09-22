«Шикарные формы!»: Наташа Королева в бикини показала, как занимается йогой

«Натуля, Как сладко ты подтягиваешься! Придётся мне теперь в позу поющего оленя встать или в позу мартовского бенгальского тигра», — написала Анита Цой.

«Возбудила😘❤️👏😂💐», — заявила Лолита Милявская.

«Превосходно выглядите, в отличной форме», «Расскажи, пожалуйста, свои секреты красоты? Какая у тебя диета? Что ты кушаешь, а что нет? Помоги женщинам, которые тоже хотят иметь такую фигуру!», «Молодчина. Всем бы такую фигуру», «Эх, шоб я так выглядела в 45. Самая обаятельная и привлекательная», «Настоящая!!! Без всякой пластики!!!! Красавица!!! Лучшая❤️❤️❤️», – восхищаются фолловеры.