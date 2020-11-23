«Шикарная женщина»: Жасмин примерила элегантное леопардовое платье

Поклонники отметили, что, хотя «леопард» довольно сложный в носке принт, ее он совсем не портит.

«А по-моему, очень даже идет», «Очень красиво, Жасмин», «Вам очень идет!!», «Красивая, приятно на вас смотреть», «Не знаю, в чем проявляется ваша антипатия к леопардовым принтом, но я могу сказать одно, это платье вам очень подходит», «Люблю! И мне кажется, что вам очень идет, класс», «Жасмин, вам все и буквально все идет!!», «Я не соглашусь со стилистами, потому что это платье вам очень идет, и оно просто шикарно сидит на вас. Если вам что-то нравится и вы хотите это надеть, то наденьте, никого не слушайте», «Жасмин как всегда шикарная женщина! Вам любая расцветка к лицу и все наряды элегантные. Мы вас любим».