38-летняя Альбина Джанабаева все чаще выбирает откровенные наряды не только для выходов на сцену, но и в обычной жизни.

Недавно Альбина Джанабаева появилась на обложке глянцевого журнала топлес. Похоже, рыжеволосая дива решила закрепить успех — на днях она выложила в свой Instagram короткое видео, снятое после спектакля «Вредные привычки», в котором играет главную роль.

Альбина позирует в ярком жакете, надетом на голое тело, и демонстрирует внушительный бюст. Красавица невозмутимо пьет кофе и показывает, что ничуть не устала после съемок.