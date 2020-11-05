«Шикарная женщина на шикарной лошади»: Юлия Такшина отправилась на конную прогулку с сыновьями

«Чудесная фотосессия. Вы и мальчики просто замечательные! Был ранее опыт езды на лошадях?», «Вот красота женская, а не сигаретой в зубах», «Красотааа (особенно последнее вообще милота)», «Какие фотографии красивые!», «На этих фото идеально все))) Нереальная фотосессия», «Какие невероятные фото! Очень атмосферные», «Фотографии нереальной красоты! Юля, вы такая шикарная», «Шикарная женщина на шикарной лошади — гармония!», «Юляяя))) чудо — фотосессия.. Мужчины как всегда серьезны и величественны)) А вы прямо с конем влюблены друг в друга.... Какая прелесть.... Что за грация, что за элегантность», — восхищаются подписчики.

Юлия Такшина в своем микроблоге делится подробностями своей жизни с детьми. А еще актриса любит демонстрировать безупречный вкус — в ее Instagram нередко появляются очень стильные образы, которые всегда вдохновляют на эксперименты ее подписчиков.