«Шикарная женщина»: Глафира Тарханова покорила поклонников простым и стильным образом

На снимке Глафира позирует в черном джемпере, с небольшими сверкающими сережками, собранными в пучок волосами, красным маникюром и сдержанным макияжем. «ИДЕАЛЬНЫЕ - ДА! НЕЖНЫЕ - ДА! ЛЮБЯЩИЕ - ДА! Какие женщины окружают Вас???», — подписала она кадр.