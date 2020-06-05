«Шикарная женщина»: Глафира Тарханова покорила поклонников простым и стильным образом
Фото: Instagram
На снимке Глафира позирует в черном джемпере, с небольшими сверкающими сережками, собранными в пучок волосами, красным маникюром и сдержанным макияжем. «ИДЕАЛЬНЫЕ - ДА! НЕЖНЫЕ - ДА! ЛЮБЯЩИЕ - ДА! Какие женщины окружают Вас???», — подписала она кадр.
Поклонники оценили новое эффектное фото актрисы. «Божественная, Вы здесь, Глафира!», «Обаятельная - ДАААА», «Очень хорошее фото!», «Шикарная женщина», «Красивая очень», «Обаятельная - ДАААА», «Ну красивая! Вообще супер просто», «Обожаю вас, Глафира», «Глафира- Вы уникальная, настоящая, завораживающая, красивая. Загадка манящая, сейчас таких мало- мало», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
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