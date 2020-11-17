«Шикарная»: Вера Брежнева поделилась пикантным селфи в необычном топе

Поклонники оценили не только свежий макияж и естественную прическу певицы, но и ее необычный образ:

«Я вижу две вселенные в твоих красивых глазах, а до этого я их видел только во снах», «Вера! Вы доказательство того, что люди произошли от Бога», «Вера Брежнева, вы самая весёлая женщина, лучшая красавица, необыкновенная женщина вы чудо», «», «», «Вера ,ты даже в таком положении вся сияешь от красоты», «Классное фото, гипноз, чистый гипноз, завораживает, автору фото мои восторженные рукоплескания! А модель как всегда на высоте... Что там Эверест!», «На вас смотришь. Всё прекрасно? Не спорю, вы в в прекрасной форме», «Какая классная кофточка!!!», «Раскройте Ваш секрет? Вы выглядите как 20-летняя девчушка! Пьете кровь девственниц?!», «А мы уже стали забывать, какой вы можете быть».