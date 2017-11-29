Шикарная Светлана Бондарчук, неожиданно скромная Наталья Ионова и другие звезды на благотворительном вечере ACTION!
Минувшим вечером в Москве состоялся седьмой традиционный гала-вечер ACTION!, организованный агентством Светланы Бондарчук и Евгении Поповой PR International. Средства, вырученные в рамках благотворительного вечера, будут переданы детям и взрослым, нуждающимся в срочной помощи, из фондов «Созидание», «Подсолнух», «Прикосновение», «Антон тут рядом», «Подари жизнь», «Даунсайд Ап», Киношкола «Без границ», «Артист», «Женское здоровье», «Жизнь как чудо», «Б.Э.Л.А. Дети – бабочки», «ЦЛП (центр лечебной педагогики)», Фонд Константина Хабенского. По итогам минувшего вечера на благотворительность будет передано около 50 млн рублей.
Ежегодно на этом мероприятии собираются самые яркие представители светской тусовки и киноиндустрии. Специально для ACTION! именитые режиссеры снимают короткометражные фильмы на свободную тему. В ACTION!2017 приняли участие культовые режиссеры и актеры страны: Тимур Бекмамбетов, Резо Гигинеишвили, Александр Гордон, Григорий Добрыгин, Рената Литвинова, Виталий Манский, Анна Меликян, Ангелина Никонова, Алексей Попогребский, Дмитрий Рощин, Петр Федоров, Николай Хомерики, Борис Хлебников, Владимир Хотиненко, Денис Симачев и Александр Цыпкин. В рамках гала-вечера картины были переданы в дар за вознаграждение гостям. Новые правообладатели смогут распорядиться фильмами по своему усмотрению — выставить фильм на кинофестиваль, выложить в интернет, отдать на ТВ или «спрятать на полку».
В этом году благотворительный вечер посетили Алика Смехова, Елизавета Боярская, Оксана Лаврентьева, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте и многие другие известные персоны.
Особое внимание привлекла хозяйка вечера Светлана Бондарчук, которая надела объемную белую блузу и ассиметричную юбку из светло-зеленой ткани с пайетками.
Наталья Ионова, известная своими зачастую провокационными образами, в этот вечер выбрала неожиданно скромный аутфит: кремовая блузка из ткани в цветочек и юбка-брюки насыщенно-изумрудного цвета.
Партнерами мероприятия выступили винный дом MONDORO и инвестиционно-строительная корпорация BARKLI. Компания «Уолт Дисней Компании СНГ» по традиции приготовила детский праздник для маленьких гостей и побаловала рождественскими подарками.
Фото: starface, пресс-служба