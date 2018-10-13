Шикарная квартира Сергея и Матильды Шнуровых выставлена на продажу

«Пятый канал» со ссылкой на соседей экс-четы Шнуровых по подъезду сообщил о том, что квартира в доме на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге выставлена на продажу. Отмечается, что после объявления о разводе ни музыкант, ни его бывшая супруга не появлялись в роскошных апартаментах площадью 150 кв. метров. Как ранее отмечал друг лидера группировки «Ленинград» Стас Барецкий, жилплощадь в доме, известном как доходный дом Веге, оценивается в 80 миллионов рублей.

Напомним, Сергей Шнуров и Матильда (Елена) Мозговая сыграли свадьбу в 2010 году, а спустя восемь лет заявили о расставании. Бракоразводный процесс прошел гладко, бывшая супруга эпатажного музыканта показывала своим подписчикам в Instagram фото полученного свидетельства о разводе. Стоит отметить, что на днях Сергея Шнурова в компании эффектной блондинки видели в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Поклонники предположили, что Матильда также счастлива в новых отношениях — в Сети появилось видео жарких объятий брюнетки с таинственным незнакомцем, сделанное в аэропорту Пулково.