Поправившаяся после родов Альбина Джанабаева снялась в смелой фотосессии и собрала комплименты фанатов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Альбина Джанабаева впервые с момента рождения ребенка в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографию, на которой ее поклонникам наконец удалось хоть немного разглядеть ее фигуру после родов.
Девушка выложила фотокарточку, на которой она предстала в платье-пальто молочного оттенка с ярким макияжем и красивой укладкой, на открытых ногах у певицы роскошные блестящие туфельки. «Легкий макияж и изящные босоножки сделают вас самой желанной», — пишет под своего фотографией супруга Валерия Меладзе.
«Красотка. Ты и без макияжа роскошна!», «Вы Альбина, и с макияжем, и без макияжа самая желанная», — поспешили отметить поклонники и коллеги экс-солистки группы «ВИА Гра».
Комментаторы телеведущей сразу же забыли о том, как были агрессивно настроены по отношению к внешнему виду мамы троих детей — Джанабаева выглядит шикарно.
В качестве геопозиции к своему посту Альбина отметила сказочное место «Тридевятое царство, тридесятое государство», что вовсе неспроста, подписчики все как один называли певицу самой настоящей королевой. «Роскошная королева», «Слишком красивая», «И стройные ножки», — восторженно заявили подписчики исполнительницы.
Фото: Instagram, Global Look press