Поправившаяся после родов Альбина Джанабаева снялась в смелой фотосессии и собрала комплименты фанатов

Альбина Джанабаева впервые с момента рождения ребенка в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографию, на которой ее поклонникам наконец удалось хоть немного разглядеть ее фигуру после родов.

Девушка выложила фотокарточку, на которой она предстала в платье-пальто молочного оттенка с ярким макияжем и красивой укладкой, на открытых ногах у певицы роскошные блестящие туфельки. «Легкий макияж и изящные босоножки сделают вас самой желанной», — пишет под своего фотографией супруга Валерия Меладзе.

«Красотка. Ты и без макияжа роскошна!», «Вы Альбина, и с макияжем, и без макияжа самая желанная», — поспешили отметить поклонники и коллеги экс-солистки группы «ВИА Гра».