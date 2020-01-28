«Шикарная и идеальная»: Наталья Бочкарева удивила поклонников смелой фотосессией в пиджаке и без топа
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков откровенной фотосессией в пиджаке на обнаженное тело. Снимок актриса опубликовала в Instagram и получила десятки восторженных комментариев.
«Друзья, поговорим? Чем занимаетесь?», — игриво подписала Наталья Бочкарева фотографию.
«Ваау, какая вы эффектная. Очень идет этот деловой стиль», «Очень красивая», «Обалдеть», «Вы очень красивая и сексуальная!», «Шикарная и идеальная», — написали в комментариях.
В жизни Натальи Бочкаревой недавно закончился непростой период. С осени 2019 года актриса была под следствием: ее обвиняли в хранении наркотиков. Бочкарева свою вину отрицала и в социальных сетях грозилась судом тем, кто будет клеветать на нее. Однако на суде Наталья вину признала и получила только денежный штраф. Но после вынесения вердикта вновь заявила о своей невиновности.
Все о Наталье Бочкаревой можно прочитать по ссылке.
Фото и видео: Instagram
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