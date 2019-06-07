Шикарная фигура: Нюша продемонстрировала отличную форму на премии МУЗ ТВ

7 июня в Москве вручают престижную музыкальную премию телеканала МУЗ ТВ. Мероприятие собрало всех звезд отечественной эстрады. Одной из самых ярких знаменитостей, появившихся на красной дорожке, стала певица Нюша.
Родившая в конце 2018 года артистка прибыла на вручение премии в алом мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее стройное натренированное тело.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Нюша добилась идеальной формы всего за несколько месяцев после рождения первенца. И если еще в начале года на фотографиях Нюши можно было разглядеть пару лишних килограммов, то сегодня она в идеальной форме.
Напомним, дочь Нюши родилась в ноябре прошлого года. Артистка с мужем Игорем Сивовым скрывают имя девочки и не показывают ее лицо. «Ей сейчас это не нужно. Возраст слишком нежный», - объясняет свое решение певица. У Сивова уже есть двое детей от первого брака.
Вам нравится фигура Нюши?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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