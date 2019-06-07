Шикарная фигура: Нюша продемонстрировала отличную форму на премии МУЗ ТВ

Напомним, дочь Нюши родилась в ноябре прошлого года. Артистка с мужем Игорем Сивовым скрывают имя девочки и не показывают ее лицо. «Ей сейчас это не нужно. Возраст слишком нежный», - объясняет свое решение певица. У Сивова уже есть двое детей от первого брака.