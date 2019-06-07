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Шикарная фигура: Нюша продемонстрировала отличную форму на премии МУЗ ТВ

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша на премии МУЗ ТВ

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица стала одной из самых ярких звезд мероприятия.

7 июня в Москве вручают престижную музыкальную премию телеканала МУЗ ТВ. Мероприятие собрало всех звезд отечественной эстрады. Одной из самых ярких знаменитостей, появившихся на красной дорожке, стала певица Нюша.

Родившая в конце 2018 года артистка прибыла на вручение премии в алом мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее стройное натренированное тело.

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Нюша добилась идеальной формы всего за несколько месяцев после рождения первенца. И если еще в начале года на фотографиях Нюши можно было разглядеть пару лишних килограммов, то сегодня она в идеальной форме.

Напомним, дочь Нюши родилась в ноябре прошлого года. Артистка с мужем Игорем Сивовым скрывают имя девочки и не показывают ее лицо. «Ей сейчас это не нужно. Возраст слишком нежный», - объясняет свое решение певица. У Сивова уже есть двое детей от первого брака.

Вам нравится фигура Нюши?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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