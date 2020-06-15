«Шикарная девушка»: Кристина Асмус опубликовала свои эффектные фото в форме полицейского

На снимках Кристина Асмус позирует в форме полицейского. «Дождалииииись!!!! Сегодня у нас премьера!!!! Одна из самых любимых и важных ролей!!! Проект, который объединил талантливых и фанатично любящих своё дело людей ❤️ Проект, в котором я в очередной раз убедилась, что далеко не всё зависит от бюджета ✊🏻 Проект, в котором у меня была самая адская смена в жизни 🙈 Проект, который подарил мне ментального друга (это, наверное, самая крутая история знакомства с человеком. Возможно, сначала вы будете втягиваться в сериал, но потом за уши не оттянешь )))))) Когда я смотрела черновой монтаж, даж забыла, что там снималась )) Поздравляю всю команду с премьерой!!!!! 💥👏🏻 Сегодня!!!! В 21:35 сериал «Герой по вызову» на НТВ!!! », — написала актриса.