Помолодевшая Пугачева блеснула в белом total look в компании Галкина и Крутого
Поклонники заметили роскошную Аллу Пугачеву в элегантном белоснежном костюме на кадрах, снятых Игорем Крутым. Знаменитости встретились большой компанией и попали на видео, которое решил снять артист.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @igorkrutoy65
«Раньше была популярна традиция ходить друг к другу в гости, которая как-то оказалась забытой, и сегодня это не принято, а все встречи происходят в ресторанах. Да, это прекрасно, что сейчас можно выбрать любой ресторан и встретиться в нем с друзьями, но во мне живет ностальгия по тем временам, когда принято было ходить в гости, хозяйки демонстрировали свои кулинарные таланты, за столом обсуждалась политика, рассказывались анекдоты, а после десерта подвыпившим хором исполнялись песни... Гости приходили нарядно одетые, их встречали не менее нарядные хозяева, во всяком случае, в спортивных костюмах за стол не принято было садиться...», — вспоминает Крутой в своем блоге.
«Мне всегда импонирует, с каким теплом и любовью Алла Борисовна относится к моей Сашеньке. Семь лет назад когда мой 60-летний юбилей отмечался в Рижском оперном театре, Примадонна сказала мне: "Я весь вечер не сводила глаз с твоей Сашки, какая она прелестная девочка с итальянской внешностью", что мне приятно запомнилось. И в этот раз Алла Борисовна не обошла вниманием мою любимую Сашеньку...», — отметил композитор.
Он с иронией добавил, что его привычка снимать все и выкладывать немного смущает гостей.
«Конечно же, учитывая мою блогерскую направленность, вся честная компания оказывается в напряжении, увидев в моих руках включенный на видеосъемку телефон... Может, им и не очень нравятся мои съемки, но интересы нашего Салона превыше всего! Поэтому, дорогие подписчики, оцените, в какой тяжелой обстановке и с каким "героизмом" мне приходится "работать", снимая для вас свои репортажи...».
Поклонники в комментариях буквально засыпали Пугачеву комплиментами, заявив, что она замечательно выглядит в свои годы.
Фото: Instagram Игоря Крутого, Максима Галкина
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