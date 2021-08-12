Помолодевшая Пугачева блеснула в белом total look в компании Галкина и Крутого

«Мне всегда импонирует, с каким теплом и любовью Алла Борисовна относится к моей Сашеньке. Семь лет назад когда мой 60-летний юбилей отмечался в Рижском оперном театре, Примадонна сказала мне: "Я весь вечер не сводила глаз с твоей Сашки, какая она прелестная девочка с итальянской внешностью", что мне приятно запомнилось. И в этот раз Алла Борисовна не обошла вниманием мою любимую Сашеньку...», — отметил композитор.

Он с иронией добавил, что его привычка снимать все и выкладывать немного смущает гостей.

«Конечно же, учитывая мою блогерскую направленность, вся честная компания оказывается в напряжении, увидев в моих руках включенный на видеосъемку телефон... Может, им и не очень нравятся мои съемки, но интересы нашего Салона превыше всего! Поэтому, дорогие подписчики, оцените, в какой тяжелой обстановке и с каким "героизмом" мне приходится "работать", снимая для вас свои репортажи...».

Поклонники в комментариях буквально засыпали Пугачеву комплиментами, заявив, что она замечательно выглядит в свои годы.