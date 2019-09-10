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Шестерых мало? Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка

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Слайд, который
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Анджелина Джоли

Фото: Armando Gallo/ Global Look press

Актриса пока не знает, откуда родом будет малыш.

На днях появилась информация, что 44-летняя Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка после отъезда старшего сына Мэддокса на учебу в Сеул.

Анджелина Джоли рассказывает, как сильно плакала, провожая сына на учебу

Таблоиды сообщали, что таким образом актриса планирует заполнить пустоту из-за отсутствия 18-летнего сына дома. Однако, как сообщает издание Gossipcop, не эта причина подтолкнула Джоли к такому решению. «Ее остальные пять детей все еще с ней», - обращает внимание издание. Тем не менее близкий к актрисе источник утверждает, что Анджелина ищет ребенка из бедного региона – Сирии или другой страны Ближнего Востока.

Анджелина с детьми, архив

Фото: Mehdi Taamallah/ Global look press

В интервью журналу Hello! Джоли рассказала, что наслаждается материнством. «Когда твои дети маленькие, ты больше чувствуешь себя мамочкой. Когда они подрастают, начинаешь и себя чувствовать подростком, - делилась эмоциями актриса. – У меня сейчас чудесный период, я заново открываю себя».

Таблоид Gossipcop утверждает, что RadarOnline распространил неверную информацию, что Джоли хочет еще одного ребенка именно из-за тоски по Мэддоксу.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Напомним, у Джоли шестеро детей, трое приемных: 18-летний Мэддокс, 15-летний Пакс и 14-летняя Захара, а также трое родных, которых она родила от Брэда Питта: 13-летняя Шайло и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Armando Gallo, Dirk Waem, Byron Purvis, Isabelle Vautier, jn1, Kento Nara, Luiz Rampelotto, MediaPunch_face to face, Mehdi Taamallah/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight

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