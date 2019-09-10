Шестерых мало? Анджелина Джоли планирует усыновить еще одного ребенка

В интервью журналу Hello! Джоли рассказала, что наслаждается материнством. «Когда твои дети маленькие, ты больше чувствуешь себя мамочкой. Когда они подрастают, начинаешь и себя чувствовать подростком, - делилась эмоциями актриса. – У меня сейчас чудесный период, я заново открываю себя».

Таблоид Gossipcop утверждает, что RadarOnline распространил неверную информацию, что Джоли хочет еще одного ребенка именно из-за тоски по Мэддоксу.