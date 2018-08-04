Шестеро детей на двоих: Татьяна Навка показала фото своей дружной семьи

Татьяну Навку и Дмитрия Пескова с уверенностью можно назвать многодетными родителями. У супругов есть общая дочь Надя, а также пятеро детей от предыдущих браков. Татьяна воспитывает 18-летнюю дочь Александру от брака с Александром Жулиным, а у Дмитрия Пескова трое детей — дочь и два сына — от Екатерины Солоцинской и сын, рожденный в браке с Анастасией Буденной. Совместные фото этой дружной семьи — большая редкость в их Instagram, но несколько часов назад Татьяна поделилась нежным семейным кадром. В подписи к фото фигуристка призналась, что для нее значит семья: «Тот редкий случай, когда все вместе!!! 🙌🏻🤝🤝🤝🤗😍💞👪Люди, связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями...Люди, которые всегда и навеки... Люди, которыми ты дорожишь ... Те, кто принимают вас, такими какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами... Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает... Те, кого любите вы... Те, кто любят вас... И бесконечно много можно давать описания и определения... Но... Все гораздо проще！ Эти Люди называются Семья!!! И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья!!! Такая большая, о которой только можно мечтать!!! Моя задача, как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни! И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей, может помочь им в этом! И это называется счастье!».