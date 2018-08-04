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Шестеро детей на двоих: Татьяна Навка показала фото своей дружной семьи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Татьяны Навки

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что для нее значит семья.

Татьяну Навку и Дмитрия Пескова с уверенностью можно назвать многодетными родителями. У супругов есть общая дочь Надя, а также пятеро детей от предыдущих браков. Татьяна воспитывает 18-летнюю дочь Александру от брака с Александром Жулиным, а у Дмитрия Пескова трое детей — дочь и два сына — от Екатерины Солоцинской и сын, рожденный в браке с Анастасией Буденной. Совместные фото этой дружной семьи — большая редкость в их Instagram, но несколько часов назад Татьяна поделилась нежным семейным кадром. В подписи к фото фигуристка призналась, что для нее значит семья: «Тот редкий случай, когда все вместе!!! 🙌🏻🤝🤝🤝🤗😍💞👪Люди, связанные кровным родством, духовной близостью, одними взглядами, сложными и такими простыми взаимоотношениями...Люди, которые всегда и навеки... Люди, которыми ты дорожишь ... Те, кто принимают вас, такими какие вы есть, со всеми сильными и слабыми сторонами... Те, кто вас поддержит, поможет, выслушает... Те, кого любите вы... Те, кто любят вас... И бесконечно много можно давать описания и определения... Но... Все гораздо проще！ Эти Люди называются Семья!!! И да, мы все разные, и у многих течёт другая кровь, но все равно мы семья!!! Такая большая, о которой только можно мечтать!!! Моя задача, как женщины, как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни! И только любовь, порядочность, откровенность и личный пример родителей, может помочь им в этом! И это называется счастье!».

Подписчики в восторге от этого фото: «Счастья вам ,успехов во всех ваших стремлениях, любви по всей жизни!», «Наденька....по моему она как никто, больше всех ощущает силу семьи, понимание важности присутствия всех близких...все её эмоции в вытянутых ручонках!», «Редкий кадр!!!! Вы замечательные!!!!!», «Какое счастье иметь такую большую и дружную семью! Круто!», «Просто классные 😃🌞🌞👍 счастья, любви взаимопонимания и обязательно ещё как минимум сыночка вам с Дмитрием Сергеевичем», «Татьяна, у этой фотографии бешеная энергетика, такой заряд позитива и посыл: всё будет хорошо и никак не иначе!», «Единение родни!», «Мило ))) большая семья, достойный мужчина, соответственно, и крепкая семья», «Боже, какое чудесное фото! Любви и радости Вам побольше!!!!».

Фото: instagram

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