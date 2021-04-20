Шэрон Стоун снялась в яркой фотосессии для обложки испанского журнала
Фото: picture-alliance.com
63-летняя звезда появилась на двух разных обложках в ярких и дерзких образах. На одном из снимков артистка позирует на камеру с обнаженными ногами. Она сидит на стуле в черном боди и длинном пальто зеленого цвета от Carolina Herrera. На второй, черно-белой, фотографии звезда запечатлена в лаконичной белой майке от Tom Ford.
Автором обоих снимков является знаменитый 51-летний фотограф Майкл Мюллер. Шэрон поблагодарила команду, которая принимала участие в съемке. «Спасибо потрясающей команде, реализовавшей эту съемку», — подчеркнула она.
При этом майский номер журнала посвящен нестареющей красоте без ограничений и условностей. В редакции отметили, что выпуск будет посвящен женскому телу. Журналисты пообещали, что все героини номера разных возрастов появятся на страницах «без клише, норм и ярлыков». Помимо дерзких фотоснимков, в номере будет интервью с Шэрон Стоун, в котором она «с удивительной энергией, оптимизмом и искренностью открыто рассказывает о своей жизни». Особое внимание в беседе она уделила инсульту, который едва не стоил ей жизни в 2001 году.
Фото: Instagram/@sharonstone, picture-alliance.com
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