Шэрон Стоун снялась в яркой фотосессии для обложки испанского журнала

При этом майский номер журнала посвящен нестареющей красоте без ограничений и условностей. В редакции отметили, что выпуск будет посвящен женскому телу. Журналисты пообещали, что все героини номера разных возрастов появятся на страницах «без клише, норм и ярлыков». Помимо дерзких фотоснимков, в номере будет интервью с Шэрон Стоун, в котором она «с удивительной энергией, оптимизмом и искренностью открыто рассказывает о своей жизни». Особое внимание в беседе она уделила инсульту, который едва не стоил ей жизни в 2001 году.