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Шэрон Стоун рассказала о состоянии здоровья матери после перенесенного инсульта

Несколько дней назад звезда фильма «Основной инстинкт» голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась печальной новостью. Ее мать Дороти перенесла второй острый инсульт. Артистка попросила подписчиков молиться за здоровье ее родительницы.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мать Шэрон Стоун

Фото: @sharonstone/Instagram

Актриса опубликовала фотографию мамы на своей странице в Instagram и обратилась к подписчикам. «Прочтите молитву за Дороти Мари Стоун, мою маму, которая сегодня перенесла еще один острый инсульт. Спасибо», — подписала кадр Шэрон.

Шэрон Стоун показала себя без прикрас

После перенесенного второго инсульта 88-летняя мать актрисы занимается терапией и восстановлением. Из-за болезни мозг Дороти оказался достаточно сильно поврежден, а также нарушена координация движений. Пару дней назад Шэрон показывала успехи матери — она заново учиться писать на бумаге и у нее уже получаются буквы.

В состоянии звездной родительницы наблюдается положительная динамика и актриса уверена, что благодаря молитвам и поддержке ее поклонников Дороти совсем скоро пойдет на поправку.

Не только мать актрисы, но и сама Шэрон, а также ее бабушка перенесли в прошлом обширный инсульт. Стоун выступает в защиту болезней старения мозга, от которых страдают многие женщины. «Вот почему я это делаю: у моей матери был инсульт. У моей бабушки был инсульт. У меня был обширный инсульт — и девятидневное кровоизлияние в мозг», — делилась Стоун в интервью Variety.

Фото и видео: Instagram

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