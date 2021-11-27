Шэрон Стоун рассказала о состоянии здоровья матери после перенесенного инсульта
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Фото: @sharonstone/Instagram
Актриса опубликовала фотографию мамы на своей странице в Instagram и обратилась к подписчикам. «Прочтите молитву за Дороти Мари Стоун, мою маму, которая сегодня перенесла еще один острый инсульт. Спасибо», — подписала кадр Шэрон.
После перенесенного второго инсульта 88-летняя мать актрисы занимается терапией и восстановлением. Из-за болезни мозг Дороти оказался достаточно сильно поврежден, а также нарушена координация движений. Пару дней назад Шэрон показывала успехи матери — она заново учиться писать на бумаге и у нее уже получаются буквы.
В состоянии звездной родительницы наблюдается положительная динамика и актриса уверена, что благодаря молитвам и поддержке ее поклонников Дороти совсем скоро пойдет на поправку.
Не только мать актрисы, но и сама Шэрон, а также ее бабушка перенесли в прошлом обширный инсульт. Стоун выступает в защиту болезней старения мозга, от которых страдают многие женщины. «Вот почему я это делаю: у моей матери был инсульт. У моей бабушки был инсульт. У меня был обширный инсульт — и девятидневное кровоизлияние в мозг», — делилась Стоун в интервью Variety.
Фото и видео: Instagram