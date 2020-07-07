Шэрон Стоун показала фото в образе советской старшеклассницы: «Когда мне было 19, я работала моделью»

Благодаря прославившей ее на весь мир роли в фильме «Основной инстинкт», актриса Шэрон Стоун представляется большинству людей как худая и длинноногая красотка с короткой стрижкой. Такой она была не всегда.

«Когда мне было 19, я работала моделью заграницей», — пояснила Шэрон, разместив в блоге фото из своих архивов.