Шэрон Стоун показала фото в образе советской старшеклассницы: «Когда мне было 19, я работала моделью»
62-летняя актриса Шэрон Стоун поделилась архивной фотографией.
Благодаря прославившей ее на весь мир роли в фильме «Основной инстинкт», актриса Шэрон Стоун представляется большинству людей как худая и длинноногая красотка с короткой стрижкой. Такой она была не всегда.
«Когда мне было 19, я работала моделью заграницей», — пояснила Шэрон, разместив в блоге фото из своих архивов.
«Школьный» бант сделал ее похожей на смелую старшеклассницу из СССР — из тех, кто носил в сумочке красную помаду и становился порицаемой героиней советских фильмов.
А вы узнали бы в этой девушке Шэрон Стоун?
Фото и видео: Instagram/@sharonstone, Globallookpress
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