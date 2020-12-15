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Шер рассказала, как неизвестный пытался убить ее на Бродвее

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Фото: instagram.com/cher

Певица Шер поделилась воспоминаниями, как мужчина пытался убить ее, когда она выступала на Бродвее, пишет The Guardian.

Неизвестный напал на артистку, когда она направлялась на шоу Come Back To The 5 & Dime на Бродвее в Нью-Йорке в 1980-х годах. 74-летняя певица уточнила, что кто-то толкнул ее в переулок, затем мужчина начал угрожать. «Меня всегда высаживали у дверей театра. Я подумала, что поклонник собирается пожать мне руку, но он схватил меня за руку и загнул ее за спину. Затем начал толкать в переулок и пригрозил, что убьет, если издам звук», — сказала она.

Певицу спасли прохожие: нападавшего заметила пара зевак, которым удалось отпугнуть преступника, прежде чем он смог причинить вред Шер.

С тех пор Шер больше не любит гулять на улице. «У всех есть фотоаппараты, и это небезопасно. Люди кидаются на вас, и вы не знаете, убьют ли они или сфотографируют. В любом случае, мне это не нравится», — говорит она.

В интервью Шер также объяснила, как относится к старению. «Любая честная женщина скажет, что это не так весело. Когда я раньше была на гастролях, мы обычно давали по два шоу за день, а потом всю ночь танцевали. Теперь, когда мне за 70, сначала надо отдохнуть, потому что следующей ночью выступление. Я всегда хотела сохранить силы. Есть 20-летние девушки, которые не могут делать то, что я делаю сейчас», — призналась звезда.

Фото: Instagram/@cher

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