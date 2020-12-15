Шер рассказала, как неизвестный пытался убить ее на Бродвее
Фото: instagram.com/cher
Неизвестный напал на артистку, когда она направлялась на шоу Come Back To The 5 & Dime на Бродвее в Нью-Йорке в 1980-х годах. 74-летняя певица уточнила, что кто-то толкнул ее в переулок, затем мужчина начал угрожать. «Меня всегда высаживали у дверей театра. Я подумала, что поклонник собирается пожать мне руку, но он схватил меня за руку и загнул ее за спину. Затем начал толкать в переулок и пригрозил, что убьет, если издам звук», — сказала она.
Певицу спасли прохожие: нападавшего заметила пара зевак, которым удалось отпугнуть преступника, прежде чем он смог причинить вред Шер.
С тех пор Шер больше не любит гулять на улице. «У всех есть фотоаппараты, и это небезопасно. Люди кидаются на вас, и вы не знаете, убьют ли они или сфотографируют. В любом случае, мне это не нравится», — говорит она.
В интервью Шер также объяснила, как относится к старению. «Любая честная женщина скажет, что это не так весело. Когда я раньше была на гастролях, мы обычно давали по два шоу за день, а потом всю ночь танцевали. Теперь, когда мне за 70, сначала надо отдохнуть, потому что следующей ночью выступление. Я всегда хотела сохранить силы. Есть 20-летние девушки, которые не могут делать то, что я делаю сейчас», — призналась звезда.
Фото: Instagram/@cher
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