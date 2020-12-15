Шер рассказала, как неизвестный пытался убить ее на Бродвее

Певицу спасли прохожие: нападавшего заметила пара зевак, которым удалось отпугнуть преступника, прежде чем он смог причинить вред Шер.

С тех пор Шер больше не любит гулять на улице. «У всех есть фотоаппараты, и это небезопасно. Люди кидаются на вас, и вы не знаете, убьют ли они или сфотографируют. В любом случае, мне это не нравится», — говорит она.

В интервью Шер также объяснила, как относится к старению. «Любая честная женщина скажет, что это не так весело. Когда я раньше была на гастролях, мы обычно давали по два шоу за день, а потом всю ночь танцевали. Теперь, когда мне за 70, сначала надо отдохнуть, потому что следующей ночью выступление. Я всегда хотела сохранить силы. Есть 20-летние девушки, которые не могут делать то, что я делаю сейчас», — призналась звезда.