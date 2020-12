Шер рассказала, как неизвестный пытался убить ее на Бродвее

Неизвестный напал на артистку, когда она направлялась на шоу Come Back To The 5 & Dime на Бродвее в Нью-Йорке в 1980-х годах. 74-летняя певица уточнила, что кто-то толкнул ее в переулок, затем мужчина начал угрожать. «Меня всегда высаживали у дверей театра. Я подумала, что поклонник собирается пожать мне руку, но он схватил меня за руку и загнул ее за спину. Затем начал толкать в переулок и пригрозил, что убьет, если издам звук», — сказала она.