Шепелев рассказал о музыкальных вкусах сына: «Мне казалось, что с ним все в порядке»

Подписчики Дмитрия отметили, что у ребенка прекрасный вкус и отцу-молодцу не о чем переживать.

Напомним, роман Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начался за несколько лет до ее смерти от опухоли мозга в июне 2015 года. Родителями знаменитости стали в апреле 2013-го. Телеведущий не дает видеться Платону с бабушкой и дедушкой по материнской линии, потому что они, по мнению Дмитрия, ведут себя неадекватно и рассказывают ребенку гадости об отце. Конфликт растянулся на годы и финала не стоит ждать в ближайшее время.

Через год после смерти Жанны Шепелев стал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой познакомился в детском саду, куда ходил Платон вместе с ее дочерью. Сейчас влюбленные живут вместе и растят детей. Дмитрий любит девочку как свою и все время говорит «мои дети».

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