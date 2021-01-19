Шепелев рассказал о музыкальных вкусах сына: «Мне казалось, что с ним все в порядке»
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev/
Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Жанны Фриске. В социальной сети отец рассказывает о ярких и знаменательных событиях в жизни мальчика, а иногда даже спрашивает советы подписчиков.
В очередном видео, опубликованном в Instagram, Шепелев рассказал о «шокирующих» музыкальных пристрастиях ребенка. «Раньше я думал, что с сыном все ок. Но потом услышал...», — рассказал Дмитрий, продемонстрировав в кадре свои актерские способности.
Подписчики Дмитрия отметили, что у ребенка прекрасный вкус и отцу-молодцу не о чем переживать.
Напомним, роман Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начался за несколько лет до ее смерти от опухоли мозга в июне 2015 года. Родителями знаменитости стали в апреле 2013-го. Телеведущий не дает видеться Платону с бабушкой и дедушкой по материнской линии, потому что они, по мнению Дмитрия, ведут себя неадекватно и рассказывают ребенку гадости об отце. Конфликт растянулся на годы и финала не стоит ждать в ближайшее время.
Через год после смерти Жанны Шепелев стал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой познакомился в детском саду, куда ходил Платон вместе с ее дочерью. Сейчас влюбленные живут вместе и растят детей. Дмитрий любит девочку как свою и все время говорит «мои дети».
Все о Дмитрии Шепелеве, его сыне и конфликте с родителями Фриске читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева
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