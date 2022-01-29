Дмитрий Шепелев признался, почему не планировал жениться на Жанне Фриске
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Дмитрий поделился своими мыслями с подписчиками в Instagram по поводу института брака. Ведущий рассказал, что в юношеском возрасте женился на своей возлюбленной после семи лет отношений. Но уже через две недели осознал, что карьера для него на первом месте. Шепелеву предложили работу в другом городе, от которой он не смог отказаться и предпочел оставить молодую супругу.
«Это были мои первые и единственные на тот момент серьезные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере, — откровенно рассказал Дмитрий, — Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись».
С тех пор ведущий уверен, что штамп в паспорте не влияет на отношения в паре. Если люди любят друг друга, свадьба — это лишь формальность.
Шепелев отметил, что его союз с покойной Жанной Фриске был крепким и счастливым без официальной регистрации брака. «После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше».
После болезненной потери возлюбленной в 2015 году Дмитрий встретил новую любовь и сейчас счастлив в отношениях с архитектором Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает общего ребенка, сына Тихона, который появился на свет в марте 2021 года, а также дочь Екатерины Ладу от предыдущих отношений и сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона.
Фото: Instagram, Global Look Press