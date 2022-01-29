Дмитрий Шепелев признался, почему не планировал жениться на Жанне Фриске

Дмитрий поделился своими мыслями с подписчиками в Instagram по поводу института брака. Ведущий рассказал, что в юношеском возрасте женился на своей возлюбленной после семи лет отношений. Но уже через две недели осознал, что карьера для него на первом месте. Шепелеву предложили работу в другом городе, от которой он не смог отказаться и предпочел оставить молодую супругу.

«Это были мои первые и единственные на тот момент серьезные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере, — откровенно рассказал Дмитрий, — Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись».