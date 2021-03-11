Шепелев, Исхаков и Хрусталев появились на вечеринке без спутниц, а Решетова – в дерзких латексных ботфортах

Хрусталев предстал перед гостями в черных брюках, белом пиджаке и бежевой водолазке. Он дополнил образ кепкой телесного оттенка. Решетова выбрала для закрытой вечеринки белое облегающее платье с длинными рукавами и высокие ботфорты на шпильке. Ее образ дополнила интересная прическа: модель уложила прямые волосы и убрала часть в пучок на затылке.

«Важно понимать, что мода — это именно работа, где тебя все время проверяют на прочность», — подчеркнула Решетова.