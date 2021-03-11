Шепелев, Исхаков и Хрусталев появились на вечеринке без спутниц, а Решетова – в дерзких латексных ботфортах
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
В Москве прошла закрытая презентация шоу «Ты — топ-модель», которое стартует на телеканале ТНТ 21 марта. Мероприятие в формате закрытой вечеринки провел Дмитрий Хрусталев, гостями стали Дмитрий Шепелев, Евгения Медведева, Чума Вечеринка, Леля Баранова, Юлия Савичева и другие. Продюсер и режиссер шоу Сергей Шанович рассказал собравшимся о кастинге, конкурсе, его экспертах и влиянии на российскую индустрию моды. Ведущие шоу, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, и стилист Гоша Карцев отвечали на вопросы о проекте.
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
Хрусталев предстал перед гостями в черных брюках, белом пиджаке и бежевой водолазке. Он дополнил образ кепкой телесного оттенка. Решетова выбрала для закрытой вечеринки белое облегающее платье с длинными рукавами и высокие ботфорты на шпильке. Ее образ дополнила интересная прическа: модель уложила прямые волосы и убрала часть в пучок на затылке.
«Важно понимать, что мода — это именно работа, где тебя все время проверяют на прочность», — подчеркнула Решетова.
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
Стилист Гоша Карцев предпочел для мероприятия свободный серый костюм с узором и кроссовки. «Мы не брали тех, кто пришел в проект только за вниманием. Нам нужны те, кто действительно хочет стать топ. Мы готовы брать девушек, кто полностью идет вразрез с модельными шаблонами. Важен был настрой, мотивация, принятие себя, понимание того, где ты находишься», — он.
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
Бывший супруг певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев выбрал образ total black и охотно позировал фотографам. Кстати недавно стало известно, что 38-летний телеведущий и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, готовятся к рождению первого общего ребенка.
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
Фигуристка Евгения Медведева выглядела весьма эффектно: на ней были бежевые расклешенные брюки и широкий пиджак белого цвета. Свой образ она дополнила ослепительными лодочками с тонкими ремешками.
В проекте примут участие 70 девушек. Они будут бороться за приз в размере трех миллионов рублей и контракт с известным дизайнером PhilippPlein.
Фото: Пресс-центр шоу «Ты — топ-модель»
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!