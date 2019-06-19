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Шепелев эмоционально высказался о хейтерах: «Гадости пишут любящие мамы и бабушки»

Телеведущий отметил, что в его соцсетях настоящий коллапс.

Дмитрий Шепелев записал в Instagram видео, обращенное к подписчикам, которые оставляют ему грубые и хамские комментарии.

«Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь», - рассказывает телеведущий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

При этом, отмечает он, в профилях хейтеров написано: «Любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков.

«"Конченый ублюдок"… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!», - спрашивает Дмитрий Шепелев.

Эмоциональное видео Дмитрия Шепелева

Судя по всему, волну негодования среди фолловеров вызвала программа «Звезды сошлись», посвященная четвертой годовщине со дня смерти Жанны Фриске. На съемках отец Жанны рассказывал, как им с женой живется сейчас, а гости в студии обсуждали семейный конфликт Шепелева с семьей Жанны.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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