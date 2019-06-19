Шепелев эмоционально высказался о хейтерах: «Гадости пишут любящие мамы и бабушки»

Дмитрий Шепелев записал в Instagram видео, обращенное к подписчикам, которые оставляют ему грубые и хамские комментарии.

«Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь», - рассказывает телеведущий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

При этом, отмечает он, в профилях хейтеров написано: «Любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков.

«"Конченый ублюдок"… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!», - спрашивает Дмитрий Шепелев.