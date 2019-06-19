Шепелев эмоционально высказался о хейтерах: «Гадости пишут любящие мамы и бабушки»

Дмитрий Шепелев записал в Instagram видео, обращенное к подписчикам, которые оставляют ему грубые и хамские комментарии.
«Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь», - рассказывает телеведущий (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
При этом, отмечает он, в профилях хейтеров написано: «Любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков.
«"Конченый ублюдок"… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!», - спрашивает Дмитрий Шепелев.
Судя по всему, волну негодования среди фолловеров вызвала программа «Звезды сошлись», посвященная четвертой годовщине со дня смерти Жанны Фриске. На съемках отец Жанны рассказывал, как им с женой живется сейчас, а гости в студии обсуждали семейный конфликт Шепелева с семьей Жанны.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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