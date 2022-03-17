Шена рассказала о проблемах со здоровьем и поддержке Иосифа Пригожина: «Он заменил мне отца»

Шена (Анна Шульгина) стала новой гостьей YouTube-проекта «Алена, блин». Девушка откровенно рассказала про сложный период в жизни. В начале февраля певица опубликовала в личном блоге серию постов, в которых поделилась своими переживаниями. Оказалось, что после ковида Шена столкнулась с серьезными побочными эффектами. «Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая любимых людей и творчество», — вспоминает то время артистка.

Она рассказала Алене Жигаловой, что с детства борется с паническими атаками. Дочь Валерии пробовала посещать психолога, но, так и не найдя своего специалиста, отказалась от этой затеи. В этом году ситуация обострилась. Помимо физических болей , девушку подвело ментальное здоровье. «Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Я не могла даже писать, хотя я обожаю это», — с грустью заключила звезда. По словам Шены, у нее не было никаких эмоций: «Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая, сколько времени прошло».