Шейлин Вудли впервые показала свое обручальное кольцо от жениха Аарона Роджерса
29-летняя актриса появилась в шоу «Сегодня вечером с Джимми Фэллоном». Во время передачи актриса подняла обе руки к груди и на несколько секунд засветила великолепный аксессуар на своем левом безымянном пальце. Она пошутила: никогда не думала, что вырастет, чтобы выйти замуж за того, кто «бросает мячи, чтобы заработать на жизнь».
Фото: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
«Да, мы помолвлены, — уточнила Вудли. — Но это случилось ранее. Сейчас все волнуются по этому поводу, и мы такие: "Да, мы уже какое-то время помолвлены"». При этом она призналась, что ни разу не посещала игру с женихом из-за коронавирусных ограничений.
Фото: instagram.com/aaronrodgers12
«Я до сих пор ни разу не была на футбольном матче, потому что мы встретились в это дурацкое время, и все стадионы, на которых он играл, были закрыты. Так что мне еще предстоит пойти на футбольный матч», — сказала она. Актриса добавила, что до того, как встретила 37-летнего Роджерса, не видела ни одного футбольного матча, объяснив, что спорт никогда не был в зоне ее интересов.
«Я не знаю его как футболиста, — продолжила Вудли. — Я знаю его как ботаника, который хочет вести Jeopardy (американская телевизионная игра-викторина)! Это парень, которого я знаю. Просто он очень хорош в спорте».
Фото: Instagram/@aaronrodgers12, picture-alliance.com, YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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