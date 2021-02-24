Шейлин Вудли впервые показала свое обручальное кольцо от жениха Аарона Роджерса

«Я до сих пор ни разу не была на футбольном матче, потому что мы встретились в это дурацкое время, и все стадионы, на которых он играл, были закрыты. Так что мне еще предстоит пойти на футбольный матч», — сказала она. Актриса добавила, что до того, как встретила 37-летнего Роджерса, не видела ни одного футбольного матча, объяснив, что спорт никогда не был в зоне ее интересов.

«Я не знаю его как футболиста, — продолжила Вудли. — Я знаю его как ботаника, который хочет вести Jeopardy (американская телевизионная игра-викторина)! Это парень, которого я знаю. Просто он очень хорош в спорте».