Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о ее необычной диете: «Она боится потерять свою идеальную фигуру»

Ранее Наоми признавалась, что ест только раз в день, чтобы не набирать вес. Но, по словам Джона, даже ее разовый прием пищи ограничен в блюдах: модель не ест курицу, молочные продукты и продукты с глютеном. От своей системы питания Кэмпбелл не отступает даже в плотном рабочем графике.

«Дома у Наоми много продуктов, и я готовлюдля нее по-настоящему качественную еду, — рассказывает Шон Джон. — Даже отправляясь в путешествия она берет то, что я приготовил. Она не притрагивается к самолетной еде».

Также Наоми не заказывает еду из ресторанов. «Обычно это происходит так: "Приготовь что-нибудь". Это всегда творческий процесс. Наоми любит ароматные блюда, я всегда добавляю немного специй и трав — просто соли и перца недостаточно», — продолжает шеф-повар.

Джон отметил, что от Наоми очень боится за свою идеальную фигуру, поэтому придерживается правила: съедать в середине дня обед, который одновременно является и ужином. Но по воскресеньям она позволяет себе немного больше, и тогда повар готовит для нее десерты.