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«Щедрость Роналду не знает границ»: Джорджина Родригес выгуляла роскошное помолвочное кольцо на ЧМ-2018 в Москве

СМИ обсуждают шикарный подарок Роналду невесте.

От активного материнства нужно отдыхать, считает взявшая на себя воспитание сразу трех младенцев невеста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес. Воспользовавшись представившимся случаем, молодая мать прилетела в Москву чтобы поддержать возлюбленного. СМИ заметили роскошное помолвочное кольцо на ее пальце.

Находясь на трибуне «Лужников» во время матча невеста футболиста несколько раз показала свой женский трофей подруге.

Очевидцы утверждают, что в отличие от чуть более скромного кольца с прямоугольным бриллиантом, которое Джорджина носила раньше, сейчас на ее пальце кольцо с круглым бриллиантом в окантовке. «Щедрость Роналду не знает границ», — восхищены журналисты.

CAMPEONES 🏆🏆🏆 #cr7 #ch5mpions #championsleague #champ13ns #realmadrid

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Фото: eastnews, dpi/MoritzMŸller/PressefotoULMER/MarkusUlmer/globallookpress, instagram

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