«Щедрость Роналду не знает границ»: Джорджина Родригес выгуляла роскошное помолвочное кольцо на ЧМ-2018 в Москве

Находясь на трибуне «Лужников» во время матча невеста футболиста несколько раз показала свой женский трофей подруге.

Очевидцы утверждают, что в отличие от чуть более скромного кольца с прямоугольным бриллиантом, которое Джорджина носила раньше, сейчас на ее пальце кольцо с круглым бриллиантом в окантовке. «Щедрость Роналду не знает границ», — восхищены журналисты.