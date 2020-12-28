Шатенка с короткой стрижкой: Мария Порошина кардинально сменила имидж

«Перевел! Дай Бог, чтобы успели! Друзья, человеки, давайте попробуем», «Спасибо большое за ваши добрые сердца», «Спасибо огромное за поддержку», — откликнулись подписчики Марии Порошиной.

Многие также обратили внимание на изменившуюся внешность актрисы. «Что за стрижка...», «Красивая стрижка», «Порошиной темный цвет волос вообще не идет», «Мария, какая же вы красивая женщина... Часто пересматриваю сериал "Всегда говори "всегда"», «Ой, что вы сделали с внешностью? Мамочки, вам категорически не идет боевой раскрас. Стрижка и цвет волос. Надеюсь, это образ со съемок», «Мария, скажите, пожалуйста, ведь это парик?», «Вас эта стрижка молодит, вам очень хорошо», — разделились мнения поклонников.

47-летняя Мария Порошина — многодетная мать. Первую дочь Полину она родила от Гоши Куценко, отношения с которым длились пять лет (сейчас они лучшие друзья). Еще три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира — появились на свет, когда Мария была замужем за актером Ильей Древновым. На него она пыталась записать и маленького сына Андрея. Но Дневнов в суде доказал, что ребенок не его. Кто является отцом 2-летнего сына, Порошина не рассказывает.