Актриса дала откровенное интервью в популярном радиошоу Говарда Стерна

Жизнь 41-летней голливудской актрисы Шарлиз Терон нельзя назвать сказочной. В недавнем интервью в рамках промо «Взрывной блондинки» Шарлиз впервые рассказала правду о смерти своего отца. Будущей звезде мирового кино было всего 15 лет, когда ее мать застрелила отца в целях самообороны. «Мой отец был алкоголиком и мое детство оказалось очень тяжелым. Я каждый день просыпалась и не знала, что ждать от сегодняшнего дня. Все зависело от того, будет отец сегодня трезв или снова начнет пить», — признается актриса.