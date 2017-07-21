Шарлиз Терон впервые рассказала о том, как пережила смерть отца
Жизнь 41-летней голливудской актрисы Шарлиз Терон нельзя назвать сказочной. В недавнем интервью в рамках промо «Взрывной блондинки» Шарлиз впервые рассказала правду о смерти своего отца. Будущей звезде мирового кино было всего 15 лет, когда ее мать застрелила отца в целях самообороны. «Мой отец был алкоголиком и мое детство оказалось очень тяжелым. Я каждый день просыпалась и не знала, что ждать от сегодняшнего дня. Все зависело от того, будет отец сегодня трезв или снова начнет пить», — признается актриса.
Как сообщает портал WMJ.ru, глубокая душевная травма не давала покоя актрисе много лет. «Я не хотела никому говорить. Если меня спрашивали, то отвечала, что отец погиб в автокатастрофе. Кто захочет рассказывать правду? Окружающие не знают, как нужно реагировать на это, а мне не хотелось чувствовать себя жертвой», — вспоминает Шарлиз. Актрисе пришлось прибегнуть к помощи психолога: именно эта терапия помогла залечить душевные раны кинозвезды.
Напомним, Шарлиз Терон сыграла главную роль в фильме «Взрывная блондинка», который выйдет в широкий прокат в России 27 июля.
Фото: globallookpress.com