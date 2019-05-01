Шарлиз Терон снялась для обложки глянца и откровенно рассказала о проблемах с психикой

В журнале также опубликовали откровенное интервью обладательницы Оскара. Терон призналась, что в 20 лет жила так, как ей хотелось. Она пробовала все: путешествовать автостопом, принимать запрещенные вещества и все то, что позволяло ей жить на полную катушку. Актриса рассказывает, что хотела оторваться по полной именно в молодости, чтобы к 30 годам понять – теперь готова стать мамой.

Детство и юность Шарлиз были далеко не радостными. Девочка жила с родителями в Южноафриканской республике. Отец Терон пил и поднимал руку на маму. И, когда будущей актрисе было 16 лет, мать при самообороне застрелила отца. Из-за этого в 30 лет она обратилась к психологу за помощью, чтобы он помог ей разобраться в себе, детских комплексах и уравновесить психику. У Шарлиз диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, при котором появляются навязчивые или пугающие мысли. Часто люди пытаются избавиться от такого состояния при помощи навязчивых идей.