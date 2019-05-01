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Шарлиз Терон снялась для обложки глянца и откровенно рассказала о проблемах с психикой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В 43 года актриса выглядит восхитительно

Фото: Instagram
Фрагменты фотосессии актриса разместила в Instagram.

На обложке июньского номера журнала Marie Claire появится голливудская дива Шарлиз Терон. Для фотосессии 43-летней актрисы выбрали чувственно-нежно и одновременно строгий образ. Рабочие кадры актриса разместила в социальных сетях.

В журнале также опубликовали откровенное интервью обладательницы Оскара. Терон призналась, что в 20 лет жила так, как ей хотелось. Она пробовала все: путешествовать автостопом, принимать запрещенные вещества и все то, что позволяло ей жить на полную катушку. Актриса рассказывает, что хотела оторваться по полной именно в молодости, чтобы к 30 годам понять – теперь готова стать мамой.

Детство и юность Шарлиз были далеко не радостными. Девочка жила с родителями в Южноафриканской республике. Отец Терон пил и поднимал руку на маму. И, когда будущей актрисе было 16 лет, мать при самообороне застрелила отца. Из-за этого в 30 лет она обратилась к психологу за помощью, чтобы он помог ей разобраться в себе, детских комплексах и уравновесить психику. У Шарлиз диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, при котором появляются навязчивые или пугающие мысли. Часто люди пытаются избавиться от такого состояния при помощи навязчивых идей.

Шарлиз признается, что, борясь с недугом, она помешалась на порядке и чистоте. «Я постоянно привожу в порядок вещи, разбираю в шкафах и ящиках. Навожу порядок везде, где могу, - рассказывает актриса. – Делаю я это потому, что, если теряю вещь из вида, то теряю контроль над ней».

Психотерапия помогла Терон прийти в согласие с собой. Сейчас она все свободное время посвящает воспитанию двоих приемных детей – 7-летнего Джексона и 3-летней Августы. «Мне нравится быть мамой и каждый день просыпаться с детьми в 5.30 утра, - рассказывает она. – Я сама готовлю им завтрак. Проводим много времени вместе. Но и ложусь я рано: не позднее 8 вечера я уже в постели».

Сейчас ее сердце свободно, и актриса спокойно рассказывает об этом. Ей приписывают множество романов, но это всего лишь слухи. «Я свободна уже 10 лет, и открыта для общения», - рассказывает голливудская красавица.

В интервью актриса в очередной раз рассказала, почему одевает сына как девочку. «Раньше я думала, что он мальчик. Но в три года он сказала, что чувствует себя девочкой. Теперь у меня две красивые дочери, которых я люблю и защищаю», - говорит Шарлиз Терон.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Nancy Kaszerman/ Global Look press

Видео: Instagram, youtube.com/ Late Night with Seth Meyers

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