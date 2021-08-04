Шарлиз Терон поделилась редким видео с экстремального отдыха со своими подросшими детьми
Шарлиз Терон неожиданно для своих поклонников поделилась редким видео со своими детьми, с которыми проводит время на отдыхе.
На видео вместе они прыгают с яхты в море — в комментариях экстремальное увлечение прокомментировали не только поклонники, но и коллеги-знаменитости, среди которых отметилась Риз Уизерспун.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @charlizeafrica
«Я и мои девочки вместе на всю жизнь», — подписала она публикацию.
Интересно, что девятилетняя Джексон, старший ребенок актрисы, родился мальчиком. Однако, по просьбе ребенка, актриса просит называть его девочкой — еще с весны прошлого года. Его одевают в женскую одежду и относятся как к девочке.
Такая ситуация среди детей голливудских звезд не такая уж редкость — подобное можно встретить в семье Анджелины Джоли и Меган Фокс. Во всех случаях дети заявили своим родителям, что им некомфортно быть представителем своего пола, и звездные мамы позволили им самостоятельно принять решение о половой идентичности.
Фото: Instagram Шарлиз Терон
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