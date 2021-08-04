Шарлиз Терон поделилась редким видео с экстремального отдыха со своими подросшими детьми

Шарлиз Терон неожиданно для своих поклонников поделилась редким видео со своими детьми, с которыми проводит время на отдыхе.

На видео вместе они прыгают с яхты в море — в комментариях экстремальное увлечение прокомментировали не только поклонники, но и коллеги-знаменитости, среди которых отметилась Риз Уизерспун.