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Шарлиз Терон поделилась редким видео с экстремального отдыха со своими подросшими детьми

Актриса проводит время у моря вместе с детьми и делится моментами отдыха со своими поклонниками. Хотя звезда не любит выставлять личную жизнь напоказ, сейчас она не смогла удержаться.
Шарлиз Терон поделилась редким видео с экстремального отдыха со своими подросшими детьми

Шарлиз Терон неожиданно для своих поклонников поделилась редким видео со своими детьми, с которыми проводит время на отдыхе.

На видео вместе они прыгают с яхты в море — в комментариях экстремальное увлечение прокомментировали не только поклонники, но и коллеги-знаменитости, среди которых отметилась Риз Уизерспун.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлиз Терон

Фото: @charlizeafrica

«Я и мои девочки вместе на всю жизнь», — подписала она публикацию.

Интересно, что девятилетняя Джексон, старший ребенок актрисы, родился мальчиком. Однако, по просьбе ребенка, актриса просит называть его девочкой — еще с весны прошлого года. Его одевают в женскую одежду и относятся как к девочке.

Такая ситуация среди детей голливудских звезд не такая уж редкость — подобное можно встретить в семье Анджелины Джоли и Меган Фокс. Во всех случаях дети заявили своим родителям, что им некомфортно быть представителем своего пола, и звездные мамы позволили им самостоятельно принять решение о половой идентичности.

Фото: Instagram Шарлиз Терон

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