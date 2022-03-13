Княгиня Монако вернулась к семье: Шарлен Уиттсток выписалась из реабилитационного центра

Шарлен Уиттсток несколько месяцев жила в Южно-Африканской Республике и не могла вернуться в Монако. У княгини было обнаружено тяжелое заболевание, из-за чего врачи запретили ей лететь на самолете.

Спустя 10 месяцев ситуация стабилизировалась, и княгиня была доставлена в Монако. Но вскоре стало известно, что Шарлен живет отдельно от супруга и детей.

«Я не хочу давать какие-то определенные комментарии, но могу сказать, что княгиня Шарлен сейчас не живет в Монако. В связи со своим состоянием она не сможет принять участие в запланированных праздничных мероприятиях. У нее сильная усталость, и не только физическая», — заявлял Альбер.

Князь также отмечал, что Уиттсток чувствует себя разбитой и ей необходим полный покой.

Все это время княгиня находилась на лечении в закрытом реабилитационном центре в Швейцарии. К восстановлению княгини были подключены самые лучшие специалисты и обслуживающий персонал.

Сейчас Шарлен стало намного лучше и она уже воссоединилась с мужем и близнецами Жаком и Габриэллой, об этом говорится в заявлении дворца.

Также представители дворца отметили, что Шарлен планирует вернуться к своим обязанностям, как только она поймет, что полностью здорова и готова к этому.