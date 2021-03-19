Шапиро с глубоким декольте, Студилина в мини-юбке и другие звезды на показе «Моего года в Нью-Йорке»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На красной дорожке мероприятия блистали многие звезды, в том числе актриса Янина Студилина, телеведущий Артем Королев, звезда сериала «Измены» Денис Шведов. Не пропустили премьеру и модель Полина Аскери, бьюти-блогер Елена Крыгина, а дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская посетила показ со своей известной тетей Екатериной Двигубской.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Янина Студилина пришла на премьеру в костюме-двойке, который включал жакет и мини-юбку пыльно-розового оттенка. Локоны гармонично сочетались с образом, а умеренный макияж с акцентом на глаза придавал ему выразительности.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Визажист Елена Крыгина надела свитер телесного цвета и кожаные брюки. Ее стиль подчеркивали черный картуз и массивные ботинки. Начинающая модель Мария Кончаловская выбрала для премьеры клетчатую жилетку, серую водолазку и свободного кроя темные брюки. Ее образ дополнили массивные серьги и волосы, аккуратно убранные в хвост.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Саша Лусс предпочла свитер и прямые брюки в серых тонах. Свой образ она дополнила синей сумочкой, массивным ремнем, золотым украшением и белым сапогами.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ирина Шапиро примерила элегантный жакет с глубоким декольте и черные брюки. Она выбрала лодочки и клатч, а из украшений предпочла массивные часы.
Действие фильма «Мой год в Нью-Йорке» происходит в Нью-Йорке 90-х годов. Героиня фильма устраивается ассистенткой в литературное агентство в центре города. Она мечтает писать и разрывается между работой, призванием и мужчинами. В прокат фильм выйдет 15 апреля.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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