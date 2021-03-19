Шапиро с глубоким декольте, Студилина в мини-юбке и другие звезды на показе «Моего года в Нью-Йорке»

Ирина Шапиро примерила элегантный жакет с глубоким декольте и черные брюки. Она выбрала лодочки и клатч, а из украшений предпочла массивные часы.

Действие фильма «Мой год в Нью-Йорке» происходит в Нью-Йорке 90-х годов. Героиня фильма устраивается ассистенткой в литературное агентство в центре города. Она мечтает писать и разрывается между работой, призванием и мужчинами. В прокат фильм выйдет 15 апреля.