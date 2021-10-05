Прохора Шаляпина обвинили в инсценировке смерти жены

Штурм считает, что на шаг инсценировки смерти миллионерша могла пойти из-за долгов. Якобы Татьяна специально вышла замуж за известного красавца, создав иллюзию роскошной жизни. Следом заболели ковидом все, кроме Шаляпина, а его супругу увезли «неизвестные» врачи. А после смерти никто не видел ни гроб, ни похороны. «А если было так: финансовые проблемы, о которых говорят в Канаде, подтолкнули ее на многоходовку. Мы только предполагаем! Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устаивает свадьбу, кстати, не за 15 млн, а гораздо меньше. В Вегасе такое мероприятие за 3 тысячи сделают. Потом все заболевают (кроме Проши, хотя, как мы знаем, ковидом болеют и повторно). И Татьяну увозят непонятные врачи (по словам Прохора) и все. Никто не видел почившей, тут же кремировали в закрытом гробу», — написала Штурм в своем Instagram.

Наталья отметила также и сомнительный брачный контракт, который якобы подписал Прохор. Документ состоял из 150 страниц, напечатанных на английском языке. В тот момент, когда Шаляпин, по словам Штурм, не умеющий читать на английском языке, просто подписал его. «Прохор не знает английского! А контракт был именно на английском. То есть Прохор подписал сам не знает что. Никому не напоминает детективный сюжет?», — предположила певица.

Удивителен тот факт, что Наталья и Прохор, судя по общению и комментариям в социальных сетях, были друзьями или как минимум хорошими знакомыми. После публикации предположений Штурм Шаляпин написал подруге недоумевающий комментарий: «Наташа, ну зачем ты так?».