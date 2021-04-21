Шаляпин с внучкой Гурченко, Семенович и другие звезды на показе фильма «Любовь и монстры»

Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров, Анна Семенович и другие. Премьеру представили продюсеры Ефим Любинский и Алексей Рязанцев, а также режиссер Екатерина Краснер. Во время презентации актеры на сцене связались с приболевшей болгарской коллегой Лориной Камбуровой.

Посмотреть фильм первыми пришли многие звезды, среди которых были актриса Ирина Безрукова, участницы группы «Фабрика» Мария Гончарук и Валерия Девятова, певец Прохор Шаляпин и внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, бывшая участница группы «Блестящие» Полина Йодис, певцы Родион Газманов, Пьер Нарцисс, актеры Григорий Калинин, Анна Лаврентьева, Александр Носик, телеведущая Дана Борисова с дочерью Полиной. Кроме того, увидеть картину захотели Маша Цигаль, Никита Санаев, Анастасия Гребенкина, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Калашникова и другие.