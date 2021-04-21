Шаляпин с внучкой Гурченко, Семенович и другие звезды на показе фильма «Любовь и монстры»
Фото: Пресс-служба
Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Анна Ардова, Вячеслав Манучаров, Анна Семенович и другие. Премьеру представили продюсеры Ефим Любинский и Алексей Рязанцев, а также режиссер Екатерина Краснер. Во время презентации актеры на сцене связались с приболевшей болгарской коллегой Лориной Камбуровой.
Посмотреть фильм первыми пришли многие звезды, среди которых были актриса Ирина Безрукова, участницы группы «Фабрика» Мария Гончарук и Валерия Девятова, певец Прохор Шаляпин и внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, бывшая участница группы «Блестящие» Полина Йодис, певцы Родион Газманов, Пьер Нарцисс, актеры Григорий Калинин, Анна Лаврентьева, Александр Носик, телеведущая Дана Борисова с дочерью Полиной. Кроме того, увидеть картину захотели Маша Цигаль, Никита Санаев, Анастасия Гребенкина, Юлия Беретта, Данила Белых, Анна Калашникова и другие.
Фото: Пресс-служба
Актриса Ирина Безрукова пришла на премьеру в том же наряде, в котором появилась на открытии выставки «Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма. Она была в элегантном бежевом костюме поверх белой блузки. Свой look звезда дополнила модными кроссовками и стильной белой сумочкой.
Фото: Пресс-служба
Певец Прохор Шаляпин вновь породил слухи о романе с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой, с которой позировал фотографам на презентации. Артист выбрал образ total black (зауженные брюки, футболку и кардиган), из всей одежды на нем выделялись только белые шнурки на ботинках. Его спутница предпочла наряд в светлых тонах. На ней было узорчатое платье, жакет, а на локоны Королева надела интересное украшение.
Фото: Пресс-служба
Певица Анна Семенович, сыгравшая в фильме, тоже предпочла черный цвет. Она примерила платье мини, высокие сапоги и кожанку. Образ знаменитость дополнила оранжевым клатчем.
Фото: Пресс-служба
Дана Борисова выбрала элегантное пальто синего цвета. Она была в темных капроновых колготках и черных стильных ботинках. Волосы звезда собрала, а образ дополнила небольшой сумочкой.
Фильм рассказывает о полицейском Юрии Скворцове, который с чемоданом выпивки отправляется на отдых в Болгарию. Там он встречает любовь в лице девушки-полицейского Баяны и «древних кровожадных монстров». В прокат комедия выйдет 22 апреля.
Фото: пресс-служба
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