Шахматистка Нона Гаприндашвили требует $5 млн у создателей сериала «Ход королевы» за клевету

Она звучит следующим образом: «Единственное, что в ней необычно, — это ее пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами», — произносит комментатор во время матча Бет Хармон с советским шахматистом Борговым. Нону это возмутило настолько, что она не только требует вырезать это из сериала, но и заплатить ей приличную сумму компенсации. Ее возмутило, что создатели сериала пожертвовали ее репутацией ради излишней драматизации и привнесения уникальности в биографию выдуманного персонажа.

На самом деле, в 1968 году, когда по сюжету сериала состоялся матч Хармон — Баргов, шахматистка сыграла как минимум с 59 мужчинами, в том числе и с гроссмейстерами, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бориса Спасского и Михаила Таля — последние двое становились чемпионами мира.

Netflix, в свою очередь, готов отстаивать свою правоту и не согласен с иском, пишет издание The New York Times.