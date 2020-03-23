Сестры Зайцевы впервые рассказали о мистическом событии после смерти их «общего» сына
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Фото: Кадр из эфира
Четыре с половиной года назад в семье сестер Зайцевых случилась трагедия. Единственный сын одной из близнецов, Татьяны, погиб в московском метро, занимаясь паркуром. Его тетя, Елена, не имея своих детей, считала Алексея и своим сыном тоже.
Обе сестры тяжело переживали потерю, ведь им пришлось опознать тело, лежавшее в морге без головы. Татьяне после этих событий пришлось обратиться к врачу: загадочный синяк, который был впервые продемонстрирован в эфире фильма-расследования Леонида Закошанского «Цена красивой жизни», появился на ее груди сразу после смерти сына, и не проходит по сей день.
«Я сейчас покажу вам одну вещь. Вы видите, этот синяк... это не синяк, он появился после смерти, когда его не стало... четыре года он не проходит. Я делала МРТ, врачи не могли понять, что это такое. А я знаю. Мне туда сделали укол в душу, анестезию, потому что мое сердце разорвалось бы, оно бы не вынесло того, что... вы даже не можете представить, кем для нас был Алешка», — призналась Татьяна.
Фото: Кадр из эфира
«Ровно два года я слезы не проронила, ни одной, по Алеше. И только через два года я рыдала каждый день. Из меня вылилось все то, что накопилось. Мне сделалась анестезия. И она не проходит. Не темнеет, не желтеет. Она черная. Я на все передачи замазываю, замазываю профессионально. Это первый раз, когда я вам открыла, показала», — объяснила она.
В память об Алексее остался его сын Максим, как две капли воды похожий на папу.
В честь пятой годовщины со дня трагедии сестры Зайцевы планируют выпустить фильм, чтобы развеять все слухи вокруг нее.
Фото: Instagram
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