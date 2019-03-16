Сестры Михалковы перевоплотились в Аллу Пугачеву

«Невероятно красивая фотосессия с феноменально красивыми женщинами», «Пугачёва в молодости», «Улётные сёстры, шиковые образы! Причёски в самое сердце…», «Тот случай, когда никто не круче! Вы обе нереальные красотки!», «На первой фото вы так на Пугачёву похожи», «А я и подумала с первого взгляда: Пугачева что ли?», «Супер! Вы здесь очень похожи на Аллу Борисовну», «Сперва не поняла: и Пугачева и вроде нет», «Ну как же прекрасны и содержательны образы, а личности талантливы», «На первой фотографии вы просто вылитая Алла, даже взгляд. Надо снимать кино», — восхищаются фолловеры фотосессией Анны и Надежды Михалковых.