Сестры Михалковы перевоплотились в Аллу Пугачеву

Анна и Надежда Михалковы приняли участие в неожиданной фотосессии. Актрисам Анне и Надежде Михалковым выпала честь принять участие в фотосессии для лукбука новой капсульной коллекции обуви к юбилею Аллы Пугачевой. На время съемки сестры перевоплотились в Примадонну отечественной эстрады — пышные кудри, являющиеся неизменным атрибутом образа Аллы Борисовны, только подчеркнули сходство сестер с певицей, а наряды напомнили о ее самых знаменитых песнях. Результатами фотосессии Анна и Надежда поделились в своих блогах.
«Невероятно красивая фотосессия с феноменально красивыми женщинами», «Пугачёва в молодости», «Улётные сёстры, шиковые образы! Причёски в самое сердце…», «Тот случай, когда никто не круче! Вы обе нереальные красотки!», «На первой фото вы так на Пугачёву похожи», «А я и подумала с первого взгляда: Пугачева что ли?», «Супер! Вы здесь очень похожи на Аллу Борисовну», «Сперва не поняла: и Пугачева и вроде нет», «Ну как же прекрасны и содержательны образы, а личности талантливы», «На первой фотографии вы просто вылитая Алла, даже взгляд. Надо снимать кино», — восхищаются фолловеры фотосессией Анны и Надежды Михалковых.
А вам нравится такое перевоплощение сестер?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube