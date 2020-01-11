Сестры Хадид, Карли Клосс и другие модели снялись для календаря V Magazine
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Известный американский журнал V Magazine представил свою версию календаря на 2020 год, для которого снялись самые яркие звезды мирового подиума, среди которых были Белла и Джиджи Хадид, Карли Клосс и другие. Автором пикантных снимков выступила известная fashion-фотограф Зои Гроссман.
«Мисс Январь» и лицом с обложки стала 24-летняя Джиджи Хадид
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HAPPY 2020 !!!!!!! Wishing you all a year of light, joy, inspiration, adventure, and good health! 💫 Ringin’ it in with the @vmagazine calendar cover and mizz january by angel @zoeygrossman ♥️♥️ @guess **pre-order yours @ vmagazine.myshopify.com (link in vmag bio)
Ее сестра Белла украсила собой февральский разворот.
Карли Клосс «достался» июль.
А супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин позировала для ноября.
Стильный черно-белый календарь стоимостью 20 долларов выйдет ограниченным тиражом, а предзаказ на него уже можно оформить на сайте журнала. Подарочная упаковка с календарем также включает в себя новый, весенний выпуск журнала, обложку которого украсила фотография Марго Робби.
Фото: Global Look Press, East News
Видео: YouTube/V Magazine
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