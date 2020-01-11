Сестры Хадид, Карли Клосс и другие модели снялись для календаря V Magazine

Стильный черно-белый календарь стоимостью 20 долларов выйдет ограниченным тиражом, а предзаказ на него уже можно оформить на сайте журнала. Подарочная упаковка с календарем также включает в себя новый, весенний выпуск журнала, обложку которого украсила фотография Марго Робби.