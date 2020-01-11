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Сестры Хадид, Карли Клосс и другие модели снялись для календаря V Magazine

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джиджи Хадид

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Самые яркие звезды мирового подиума украсили собой календарь на 2020 год.

Известный американский журнал V Magazine представил свою версию календаря на 2020 год, для которого снялись самые яркие звезды мирового подиума, среди которых были Белла и Джиджи Хадид, Карли Клосс и другие. Автором пикантных снимков выступила известная fashion-фотограф Зои Гроссман.

«Мисс Январь» и лицом с обложки стала 24-летняя Джиджи Хадид

Ее сестра Белла украсила собой февральский разворот.

Карли Клосс «достался» июль.

А супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин позировала для ноября.

Стильный черно-белый календарь стоимостью 20 долларов выйдет ограниченным тиражом, а предзаказ на него уже можно оформить на сайте журнала. Подарочная упаковка с календарем также включает в себя новый, весенний выпуск журнала, обложку которого украсила фотография Марго Робби.

Фото: Global Look Press, East News

Видео: YouTube/V Magazine

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