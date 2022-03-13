Сестры-двойняшки, модель из Лос-Анджелеса и второй соперник: чем запомнился премьерный выпуск шоу «Холостяк»

Знакомство Александра с участницами проекта происходил в роскошном особняке в Мексике, каждая из них по-своему произвела впечатление.

Первой приехала знакомится Марина Хрипина. Девушке 23 года и работают бренд-менеджером. Молодые люди обменялись взаимными комплиментами. Марина отметила потрясающие голубые глаза холостяка, а Игорь ее чудесную улыбку.

Второй на проект приехала Яна Сапета. Девушка является телеведущей. При оделась в зеленое платье, и как оказалось это любимый цвет холостяка.