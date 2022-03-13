Сестры-двойняшки, модель из Лос-Анджелеса и второй соперник: чем запомнился премьерный выпуск шоу «Холостяк»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/sanek/
Знакомство Александра с участницами проекта происходил в роскошном особняке в Мексике, каждая из них по-своему произвела впечатление.
Первой приехала знакомится Марина Хрипина. Девушке 23 года и работают бренд-менеджером. Молодые люди обменялись взаимными комплиментами. Марина отметила потрясающие голубые глаза холостяка, а Игорь ее чудесную улыбку.
Второй на проект приехала Яна Сапета. Девушка является телеведущей. При оделась в зеленое платье, и как оказалось это любимый цвет холостяка.
Третьей на площадке появилась Соня Солмандида, девушка произвела неоднозначное впечатление на Александра. После его слов, что он является фермером, девушка выглядела очень огорченной и растерянной.
Среди других участниц отметилась сестры-двойняшки Зиганшины. Девушки преподнесли Александру в подарок свой совместный портрет. Появление сестер привело холостяка в некое смятение. “И как делать выбор”- смеется он. Также прилетела знакомится с холостяком из Лос-Анджелеса Лиза Кей. Девушка работает моделью и весьма популярна в этом. Девушка заинтриговала Александра, тем что заговорила с ним на английском и подарила ему стеклянный снежный шар. Знакомиться с Александром лично также пришли: Юлия Голыгина, Арина Перевертень , Эльвина Гараева , Софья Мацулена и др.
После небольшого знакомства и общения девушек с холостяком, ведущий решил привнести долю интриги. Утром, когда девушки отдыхали у бассейна, ведущий Михаил Белянин объявил о прибытии второго холостяка. Его появление было эффектным. Димаш Адилет произвел впечатление на девушек заговорив на прекрасном итальянском. Многие девушки обрадовались появлению нового мужчины на проекте.
Фото и видео: instagram.com/dimashadilet, instagram.com/sanek, instagram.com/yana_sapeta/, instagram.com/twins_do_it/, instagram.com/arina_pereverten/, instagram.com/golyginayulia/