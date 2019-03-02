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Сестры-двойняшки и оперный певец из Казахстана: чем запомнится третий выпуск шоу «Голос. Дети»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Пелагея

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«Слепые прослушивания» шестого сезона популярного телешоу «Голос. Дети» продолжаются.

Накануне, в первый день весны, в эфир вышел очередной выпуск нового сезона популярного вокального телепроекта «Голос. Дети». 12-летняя екатеринбурженка Анна Глотова немало удивила Валерия Меладзе современным лирическим прочтением легендарной песни Let It Be группы The Beatles. Однако юная артистка решила выбрала своим наставником Пелагею, которая также развернулась к ней.

Выбором песни поразил звездное трио наставников и восьмилетний Иван Сохнев — со сцены «Голос.Дети» мальчик спел «Cолдат» группы 5’Nizza. Вместе с Ваней, аккомпанировавшем себе на гитаре, песню исполнил весь зал. Звездные наставницы с удовольствием подпевали ему, сидя в креслах. После окончания выступления Пелагея честно призналась, что несколько лет была фанаткой этой группы, и попросилась спеть «Солдата» вместе с Ваней. Светлана Лобода, единственная из наставников, развернувшая кресло к молодому исполнителю, поддержала коллегу. Валерий Меладзе и зрители в зале стоя приветствовали аплодисментами импровизированное трио.

Сестры Арина и Софья Березины из Красноярска уверены, что двойняшками быть не тяжело. Их великолепное исполнение дуэта Селин Дион и Барбры Стрейзанд Tell Him покорило женскую часть строгого жюри. Валерий Меладзе предложил коллегам «поделить девочек пополам». Светлана Лобода, повернувшаяся к сестрам на последних секундах песни, честно призналась, что девочкам будет лучше в команде… Пелагеи! Зал согласился со словами артистки, однако Арина и Софья после короткого совещания огласили свой выбор, пропев фрагмент хита Лободы «Твои глаза».

11-летний Ержан Максим из Казахстана приехал на шоу со своим переводчиком — юный артист плохо знает русский язык. Но прекрасный вокал и идеальное исполнение Ama credi e vae Андреа Бочелли не оставили равнодушным ни одного из наставников. Дальнейшее участие в проекте будущая оперная звезда продолжит в команде Валерия Меладзе.

Таким образом, на сегодняшний день в командах Светланы Лободы и Валерия Меладзе по девять участников, а в команде Пелагеи всего пятеро, но это не мешает красавице-блондинке второй выпуск подряд получать титул лучшего наставника по версии телезрителей.

Всего каждый наставник должен набрать в свою команду пятнадцать участников. Следите за новыми выпусками шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

Больше о популярном вокальном телепроекте «Голос» вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

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