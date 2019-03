Сестры-двойняшки и оперный певец из Казахстана: чем запомнится третий выпуск шоу «Голос. Дети»

Накануне, в первый день весны, в эфир вышел очередной выпуск нового сезона популярного вокального телепроекта «Голос. Дети». 12-летняя екатеринбурженка Анна Глотова немало удивила Валерия Меладзе современным лирическим прочтением легендарной песни Let It Be группы The Beatles. Однако юная артистка решила выбрала своим наставником Пелагею, которая также развернулась к ней.