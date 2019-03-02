Сестры-двойняшки и оперный певец из Казахстана: чем запомнится третий выпуск шоу «Голос. Дети»

Таким образом, на сегодняшний день в командах Светланы Лободы и Валерия Меладзе по девять участников, а в команде Пелагеи всего пятеро, но это не мешает красавице-блондинке второй выпуск подряд получать титул лучшего наставника по версии телезрителей.

Всего каждый наставник должен набрать в свою команду пятнадцать участников. Следите за новыми выпусками шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

Больше о популярном вокальном телепроекте «Голос» вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети