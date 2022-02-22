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Сестры Аверины поддержали Валиеву и выразили свое восхищение

Дина и Арина Аверины обратились к Камиле Валиевой в Instagram. Сестры оставили трогательный комментарий под постом фигуристки, который она опубликовала после окончания зимней Олимпиады в Пекине.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сестры Аверины

Фото: instagram/ arishadina1998

Недавно в своем личном блоге юная фигуристка выложила пост с благодарностями всем, кто болел за нее на соревнованиях и верил в нее, пока вокруг бушевал скандал.

Российский гимнастки написали Валиевой под постом в социальной сети слова поддержки: «Ты невероятная!!! Двигайся только вперед».

Напомним, что Камила Валиева выиграла в командном турнире, но позже ее лидерство оказалось под вопросом. Выяснилось, что в крови спортсменки обнаружена микродоза запрещенного для участников Олимпиады вещества. Валиеву пытались отстранить от участия в Играх, но все таки позволили выступить на личных соревнованиях.

Весь этот скандал не прошел для девочки бесследно. Она пережила много стресса и выслушала сотни обвинений в свой адрес. Безусловно, для 15-летней Камилы это стало серьезным ударом. Вся страна, как могла, поддерживала фигуристку в социальных сетях. Валиева не смогла справиться с давлением и допустила несколько ошибок в последнем прокате, из-за чего заняла лишь четвертое место.

Фото и видео: Instagram

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