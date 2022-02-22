Сестры Аверины поддержали Валиеву и выразили свое восхищение

Напомним, что Камила Валиева выиграла в командном турнире, но позже ее лидерство оказалось под вопросом. Выяснилось, что в крови спортсменки обнаружена микродоза запрещенного для участников Олимпиады вещества. Валиеву пытались отстранить от участия в Играх, но все таки позволили выступить на личных соревнованиях.

Весь этот скандал не прошел для девочки бесследно. Она пережила много стресса и выслушала сотни обвинений в свой адрес. Безусловно, для 15-летней Камилы это стало серьезным ударом. Вся страна, как могла, поддерживала фигуристку в социальных сетях. Валиева не смогла справиться с давлением и допустила несколько ошибок в последнем прокате, из-за чего заняла лишь четвертое место.