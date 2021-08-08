Сестры Аверины не планируют участвовать в следующей Олимпиаде из-за скандального судейства

«Мы вчера выплакали все слезы, которые у нас были. Стресс и усталость дали о себе знать. Сегодня мы тоже очень переживали, смотрели. Наблюдать с трибуны даже страшнее, чем когда ты внизу находишься и выступаешь. Мы хотим пожелать всем терпения, не унывать и не уходить в себя. Главное, что этот этап прошел, нужно жить дальше!» — рассказали спортсменки.

Дина и Арина сообщили коррепондентам YouTube-канала Telesport, что на восстановление им может понадобиться около пяти лет, но, вполне возможно, что это случится и раньше: «К следующей Олимпиаде, может, отойдем».

«Пока мы правда не приняли решения, будем ли продолжать. Нам нужно отдохнуть», — добавила Дина.