Сестры Аверины не планируют участвовать в следующей Олимпиаде из-за скандального судейства
Девушки блестяще отработали свою программу и выступили в Токио с полной отдачей. Гимнастки несколько лет упорно шли к победе и проигрыш сопернице, допустившей грубейшую ошибку прямо во время выступления (напомним, что Линой Ашрам уронила ленту), стал для сестер большим ударом.
Авериных поддержали многие знаменитые спортсмены и деятели шоу-бизнеса.
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Фото: Picture-alliance
Сестры не уверены, что у них хватит моральных сил на борьбу на следующих играх в Париже в 2024 году.
«Мы вчера выплакали все слезы, которые у нас были. Стресс и усталость дали о себе знать. Сегодня мы тоже очень переживали, смотрели. Наблюдать с трибуны даже страшнее, чем когда ты внизу находишься и выступаешь. Мы хотим пожелать всем терпения, не унывать и не уходить в себя. Главное, что этот этап прошел, нужно жить дальше!» — рассказали спортсменки.
Дина и Арина сообщили коррепондентам YouTube-канала Telesport, что на восстановление им может понадобиться около пяти лет, но, вполне возможно, что это случится и раньше: «К следующей Олимпиаде, может, отойдем».
«Пока мы правда не приняли решения, будем ли продолжать. Нам нужно отдохнуть», — добавила Дина.
Фото и видео: Picture-alliance
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